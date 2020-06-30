Боевики блокируют возобновление работы двух пунктов пропуска на Донбассе, – Госпогранслужба

С 11 июня боевики блокируют работу КПВВ "Марьинка", а с 28 июня КПВВ "Новотроицкое" на линии разграничения на оккупированном Донбассе.

Как сообщает Администрация Государственной пограничной службы Украины, пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", передает БизнесЦензор.

Согласно требованиям приказа Командующего объединенных сил, контрольно-пропускные операции в КПВВ "Новотроицкое" осуществляются ежедневно на выезд к временно оккупированной территории с 7:00 до 18:00, на въезд в контролируемой территории – с 7:00 до 20:00, а в КПВВ "Марьинка" – ежедневно с 11:00 до 14:00.

"Однако эти дорожные коридоры пока заблокированы боевиками незаконных вооруженных формирований", – сказано в сообщении.

В то же время в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" пропуск граждан в пешем порядке через линию разграничения осуществляется ежедневно на выход в временно оккупированной территории с 7:00 до 18:00, на вход в контролируемой территории – с 7:00 до 20:00. Вчера данный КПВВ пересекло более 800 человек.

Пропускные операции в КПВВ "Майорское" и "Гнутово" в настоящее время не осуществляются.

В Госпогранслужбе напомнили, что все лица, прибывающие с временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение "Дий дома", или с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти.

Не подлежат самоизоляции в связи с пересечением контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях и выезда из них сотрудники Миссии Международного Комитета Красного Креста, сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающих на временно оккупированных территориях, участники внешнего независимого оценивания и вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательный центр "Донбасс - Украина" по приглашению учреждения высшего (профессионального перед высшими) образования, вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

При этом сотрудники Госпогранслужбы отказывают в пропуске при въезде с временно оккупированных территорий лицу, которое не предоставило согласие на обсервацию или самоизоляцию с использованием приложения "Дий дома".