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ломбард (92) призначення (1127) НБУ (9070) страхування (650)

НБУ назначил главу подразделения по контролю за небанковскими финансовыми учреждениями

НБУ назначил главу подразделения по контролю за небанковскими финансовыми учреждениями

На должность директора Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Национального банка Украины назначена Ольга Гурбич.

Как сообщает пресс-служба НБУ, назначение состоялось по итогам открытого отбора, передает БизнесЦензор.

Согласно биографической справке, Ольга Гурбич 15 лет работает в сфере финансовых услуг, из них – 12 лет на руководящих должностях. Последним ее местом работы был Всемирный банк. С марта 2015 года до 2019 года Ольга была членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

С 2005 по 2015 года работала в Allianz Group, одной из крупнейших финансовых групп в мире, СК "Просто-Страхование", компании "АРТ.Консалтинг", экспортном страховом агентстве "ЭКСАР" и юридическом бюро "Бондарь и Бондарь".

К обязанностям нового директора департамента относятся:

  • обеспечение разработки предложений к законодательным актам Украины по вопросам регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений (НФУ);
  • обеспечение разработки проектов нормативно-правовых и распорядительных актов Национального банка в части регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений в соответствии с законодательством Украины, международными нормами деятельности и положений Европейского законодательства;
  • анализ состояния и тенденций развития рынков финансовых услуг;
  • обеспечение моделирования процессов по вопросам регулирования и надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, разработка предложений к имеющимся процессов.

В НБУ напомнили, что это новое подразделение создано в результате трансформации организационной структуры Нацбанка для обеспечения эффективного выполнения функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, которые НБУ получит с 1 июля от Нацкомфинуслуг в пределах проекта "сплит". С тех пор Национальный банк начнет регулировать около 1900 небанковских финучреждений.

Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений внесен в блок "Монетарная стабильность", куратором которого является заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Законодательство небанковского сектора очень давно не менялось и имеет ряд устаревших норм как в части страхования, так и относительно кредитных союзов и финансового лизинга. Для ломбардов вообще нет отдельного закона, хотя это отдельный вид бизнеса... Поэтому, первоочередной задачей нового директора Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений будет воплощение нашего видение эффективного и прозрачного регуляторного поля в виде наших законодательных предложений и нормативно-правовых актов НБУ", – прокомментировал назначение Сологуб.

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