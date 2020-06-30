Швейцария отменила Женевский автосалон в 2021 году из-за коронавируса

Организаторы международного Женевского автосалона приняли решение не проводить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Согласно заявлению организаторов мероприятия, большинство участников выставки предупредили о возможном отказе от участия в шоу 2021 года и о планах принять участие в выставке в 2022 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предполагалось, что шоу состоится в марте 2021 года.

Как сообщалось, запланированный на весну 2020 года Женевский автосалон также не состоялся в связи с эпидемией коронавируса.

Женевский автосалон – одна из ведущих выставок в мире, на ней ежегодно представляют новинки главных мировых автомобильных брендов.

Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось достаточно быстро взять ситуацию под контроль. В общей сложности на территории страны COVID-19 заразились более 31,6 тыс. человек, около 2 тыс. скончались.