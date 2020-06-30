"Укрэнерго" подписало контракт с китайской компанией на реконструкцию подстанций за 27 миллионов евро

НЭК "Укрэнерго" подписала контракт с китайской компанией Xian Electric Engineering Co. Ltd на проведение реконструкции двух подстанций Западной энергосистемы – "Ривне" и "Калуш" стоимостью 26,98 млн евро (без НДС).

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", Xian Electric Engineering была признана победителем международных конкурсных торгов одному из лотов пакета "Реконструкция подстанций Западной Энергосистемы", в котором приняли участие 15 компаний из 7 стран, передает БизнесЦензор.

Проект предусматривает комплексную реконструкцию подстанций с заменой силового оборудования и внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

"Также особенностью реконструкции будет установка комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) соответствующих классов напряжения. Это техническое решение "Укрэнерго" при необходимости будет и впредь использовать в качестве альтернативы действующим традиционным распределительным устройствам", – отмечается в сообщении.

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Реконструкция подстанций 330 кВ "Ривне" и 220 кВ "Калуш" будет проведена в рамках реализации одного из компонентов Второго проекта по передаче электроэнергии (ППЭ-2), который финансируется за кредитные средства Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Фонда чистых технологий.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.