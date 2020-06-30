"Газпром" увеличил транзит газа через Украину после остановки "Турецкого потока"

В июне транзит газа по южному маршруту газотранспортной системы (ГТС) Украины составил 26,5 млн кубометров, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше чем в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода "Турецкий поток" с 23 по 28 июня. В этот период средний режим прокачки по трансбалканскому направлению (ГИС Орловка) увеличился с 0,2 до 4 млн куб. м в сутки.

"Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Ведь разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от "Турецкого потока" или любого другого обходного газопровода", – подчеркивается в сообщении.

Оператор ГТС Украины напоминает, что с начала 2020 года, когда начал работать "Турецкий поток", российский "Газпром" фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и Балкан.

"Зависимость исключительно от "Турецкого потока" несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона может быть приостановлено", – отмечают в компании.

Напомним, проложенный по дну Черного моря газопровод "Турецкий поток" принадлежит российскому ОАО "Газпром" и предназначен для транспортировки газа из России в Турцию, страны Южной и Юго-Восточной Европы в обход Украины. Его строительство началось в 2017 году, а первые поставки газа был осуществлен в январе 2020 года.

Проектная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд кубометров в год (две нитки по 15,75 млрд куб. м) и полностью замещает южный маршрут украинской ГТС (30 млрд куб. м в год).