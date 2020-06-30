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Фонд госимущества выставит на Prozorro продление аренды государственного рудника Ахметова

Фонд госимущества выставит на Prozorro продление аренды государственного рудника Ахметова

Фонд государственного имущества объявил о проведении аукциона на продление договора аренды единого целостного имущественного комплекса Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) "Укрмеханобр" в Кривом Роге, специализирующемся на открытой добыче руд черных металлов.

Соответствующий приказ ФГИ был подписан 23 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По результатам торгов в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи" договор аренды этого объекта может быть продлен с действующим арендатором или будет заключен с новым арендатором", – отмечается в сообщении.

Напомним, сейчас арендатором единого целостного имущественного комплекса ГНПП "Укрмеханобр" является "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" (ММК) из группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Договор аренды с ним был заключен в 2005 году сроком на 15 лет, который истекает в июле 2020 года.

Плата за аренду по данному договору составляет около 12 млн грн ежегодно.

Фонд государственного имущества подчеркивает, что продление договора аренды государственного имущества через электронный аукцион пройдет впервые в истории.

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Как сообщалось, летом 2016 года Минэкономразвития неоднократно заявляло, что не намерено продлевать договор аренды имущественного комплекса "Укрмеханобр" с ММК им. Ильича, при этом не исключало его аренду или приватизацию в будущем. В "Метинвесте" в свою очередь называли такое решение "попыткой рейдерского захвата".

ММК им. Ильича также обратился в суд с просьбой признать право предприятия на продление аренды до 2027 года.

"Укрмеханбор" обеспечивает 90% потребности доменного цеха ММК им. Ильича и 40-50% потребности его аглофабрики в руде. При этом арендная плата за использование государственного ГОКа за 11 лет составила 36 млн грн.

ММК специализируется на производстве листового проката, железорудного агломерата, передельного чугуна, литых и катаных слябов, бесшовных и сварных труб и газовых баллонов.

Предприятие входит в группу "Метинвест". Основными акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.

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