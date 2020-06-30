Банки увеличили кредитование по программе "доступных кредитов" за неделю в 3,6 раза

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за неделю выдали 178 новых кредита на общую сумму 301 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Всего, по состоянию на 30 июня 2020 года, уже выдано 899 кредитов на общую сумму 810,4 млн грн.

Кроме того, на этой неделе был выдан первый кредит на пополнение оборотных средств в рамках антикризисного пакета, которым была дополнена программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Сумма займа - 1 млн грн.

Заем в рамках программы можно получить уже в 16 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Банк "Львов", "ПУМБ", "Банк "Альянс", "Кредобанк", "Банк "Востк" "Райффайзен банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Альфа-банк", банк "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк".