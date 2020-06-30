Одесский припортовый завод продлил договор на переработку газа

АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) подписал новый договор с текущим поставщиком газа для переработки на давальческих условиях – компанией "Агро Газ Трейдинг".

Соответствующее решение правление ОПЗ приняло 19 июня в связи с тем, что новый поставщик давальческого сырья еще не выбран, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый договор с "Агро Газ Трейдинг" заключен сроком на два месяца или до даты начала работ по договору, заключенному по результатам проведенного отбора.

Таким образом, с 1 июля предприятие продолжит сотрудничество с действующим поставщиком давальческого сырья.

"Мы заключили краткосрочный договор с компанией "Агро Газ Трейдинг". Поскольку сумма этого договора не превышает 10% стоимости активов общества, правления было правомочным принять данное решение в соответствии с Уставом АО "ОПЗ", – отметил и.о. председателя правления - директора ОПЗ Николай Синица.

В компании отмечают, что конкурс по отбору и определению заказчика работ по переработке давальческого сырья продолжается, начиная с 19 июня в течение 15-ти рабочих дней, предприятие принимает квалификационные предложения от участников.

Отбор и заключение нового договора планируется провести до середины августа 2020 года.

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Как сообщалось, в марте первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков заявил, что новым поставщиком газа для ПАО "Одесский припортовый завод" на давальческих условиях по итогам отбора выбрана компания "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника.

Однако результаты этого отбора были отменены наблюдательным советом ОПЗ. В Фонде госимущества (ФГИ) назвали причиной отмены конкурса завышенное и экономически необоснованное предложение "Укрнефтебурения".

В связи с этим планировалось объявить новый конкурс на поставщика газа по давальческой схеме, а поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода осталась компания "Агро Газ Трейдинг".