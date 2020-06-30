БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1569 відвідувачів онлайн
Новини
519 0
гривня (1464) фінансування (1956)

IFC планирует запустить кредитование в гривне

IFC планирует запустить кредитование в гривне

Международная финансовая корпорация (IFC) работает над выдачей финансирования в гривне.

Об этом сообщил руководитель регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Вдобавок к нашим стандартным продуктам - займам, акционерному капиталу, квази-акционерному капиталу и торговому финансированию - в рамках этого механизма мы работаем над выдачей финансирования в местной валюте по приемлемым ставкам, чтобы поддержать банковское кредитование для малого и среднего бизнеса", - сказал Пеллмар.

"Помимо этого, мы рассматриваем возможные механизмы распределения рисков в рамках Программы гарантирования малых займов, чтобы помочь распространить кредитование МСБ на те рынки, которые недостаточно обслуживаются финансовым сектором, включая, например, очень малые предприятия, МСБ в собственности женщин, недавно созданные предприятия МСБ или те, которые принимают участие в деятельности, аграрные и быстро растущие", - пояснил Пеллмар.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 