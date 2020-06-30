"Запорожгаз Сбыт" предупредил Минэнерго об угрозе срыва поставок газа населению

ООО "Запорожгаз Сбыт" обратилось к Министерству энергетики с просьбой предпринять все возможные меры для недопущения срывов поставок природного газа жителям Запорожского региона.

Об этом сообщает пресс-служба газопоставляющей компании, передает БизнесЦензор.

Так, с 1 июля в соответствии с постановлением Кабинета министров №867 от 19.10.2018 года заканчивается период действия специальных обязательств по поставкам природного газа населению по регулируемым ценам. В течение действия ПСО НАК "Нафтогаз Украины" обязан был формировать ресурс газа для обеспечения потребностей населения.

"Вопрос формирования ресурса природного газа для обеспечения потребностей населения после 1 июля 2020 пока остается не решенным. Правительство до сих пор не установило четких и прозрачных механизмов, с помощью которых поставщики природного газа для населения смогут иметь равный доступ на рыночных условиях к ресурсу АО "Укргаздобыча", – подчеркивается в сообщении.

"По нашему мнению, потребности населения необходимо покрыть за счет ресурса, добываемого АО "Укргаздобыча" и этот ресурс является достаточным для обеспечения данной категории потребителей. В частности, объем потребления газа бытовыми потребителями составляет в год 8 млрд. кубометров, а объем добычи газа АО "Укргаздобыча" 14,9 млрд кубометров", – добавили в компании.

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С целью обеспечения непрерывного газоснабжения для наиболее уязвимой категории потребителей – населения – и недопущения кризисной ситуации на рынке природного газа ООО "Запорожгаз Сбыт" обратилось к крупнейшей газодобывающей компании страны АО "Укргаздобыча" с предложением заключить договор купли-продажи природного газа на период июль 2020 - март 2021 года.

При этом с начала 2020 года цена природного газа снизилась более чем вдвое, и низкий уровень цен на газ был одной из предпосылок открытия рынка и внедрения рыночных цен для населения. На фоне пандемии COVID-19, спада промышленного производства и в целом уровня потребления энергоресурсов в стране ожидалось, что цена на природный газ не будет повышаться в ближайшие месяцы.

"По этой причине в компании обеспокоены тем, что НАК "Нафтогаз Украины" вышел на рынок с предложением для коммерческих потребителей закупать природный газ в июле по цене, значительно выше, чем она была в июне", – отмечается в сообщении.

Со своей стороны, компания берет на себя обязательства и в дальнейшем добросовестно работать со своими клиентами, предоставляя им качественные услуги.

Напомним, ООО "Запорожгаз Сбыт" с 1 июля 2015 выступает гарантированным поставщиком газа для 463 тыс. бытовых потребителей и 62 религиозных общины. Компания владеет бессрочной лицензией на поставку природного газа.