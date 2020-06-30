Бывшего премьер-министра Франции приговорили в 5 годам тюрьмы за растрату

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа признаны виновными по делу о поддельном трудоустройстве жены и растрате государственных средств.

Как сообщило издание Le Monde, парижский суд приговорил экс-премьера к пяти годам тюрьмы, три из которых – условно, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Фийону запрещено вновь выдвигать свою кандидатуру на выборные должности в течение 10 лет.

Его супруге Пенелопе предъявлено обвинение в соучастии в растрате. Она приговорена к трем годам условно. Обоих также оштрафовали на 375 тыс. евро.

Отмечается, что адвокат экс-премьера и его жены уже подал апелляцию. До ее рассмотрения экс-премьер остается на свободе.

Третий обвиняемый по делу – Марк Жуло, который занимал депутатское место Фийона в Национальном собрании, пока Фийон находился на посту премьера, получил два года условно и штраф в размере 20 тыс. евро.

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Скандал "Пенелопагейт" – французская пресса окрестила этот скандал именем супруги экс-премьера – разразился в январе 2017 года, когда сатирическое издание "Канар аншене" опубликовало информацию о том, что супруга Фийона долгие годы получала зарплату в парламенте как помощник своего мужа-депутата, но в реальности там никогда не работала.

Согласно данным телерадиокорпорации BBC, Фийон заплатил своей супруге 831,4 тыс. евро. Суд постановил, что "оплата была непропорциональна выполненной работе", а также, что "миссис Фийон была нанята на бесполезную должность".

Скандал возник в разгар предвыборной кампании 2017 года, в которой экс-премьер был кандидатом правых в президенты. Дело было возбуждено перед первым туром президентских выборов. Франсуа Фийон занимал пост премьер-министра страны в 2007-2012 годах при тогдашнем президенте Николя Саркози.