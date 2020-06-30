Украина готовит размещение новых евробондов в долларах, – СМИ

Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

По данным агентства, Украина также объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $750 млн в связи с размещением новых долговых бумаг. Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.

Во вторник пройдет телефонная конференция в рамках подготовки сделки, уточнил источник.

Согласно документам, по еврооблигациям-2021, которых на рынке обращается на $1,41 млрд по номиналу цена выкупа определена в $1035 за $1000 номинала, а за еврооблигации с погашением в 2022 году, которых обращается на $1,38 млрд – $1042,5 за $1000.

В материалах также указано, что более высокий приоритет отдается выкупу еврооблигаций-2021.

Украина оставляет за собой право по своему исключительному усмотрению покупать больше или меньше указанного объема. Согласно документам, тендер будет объявлен 1 июля, а расчеты намечены на 6 июля.

Как сообщалось, в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе stand by отмечается, что Украина может вернуться на рынок коммерческих заимствований в четвертом квартале 2020 года и привлечь $1 млрд.

Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Украина может вернуться на мировые рынки капитала в случае благоприятной конъюнктуры.