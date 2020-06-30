Зеленский предупредил о необходимости готовиться ко второй волне коронавируса
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости готовиться ко второй волне распространения эпидемии коронавируса в Украине.
Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.
"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему", – сказал Зеленский.
В сообщении говорится, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. "Сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве", - говорится в сообщении.
В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 30 июня обнаружено 706 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.
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