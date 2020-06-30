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Аэропорт "Киев" Хмельницкого объявил об увольнении половины персонала

Аэропорт

Международный̆ аэропорт "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") объявил о сокращении 50% своих сотрудников из-за падения объема авиаперевозок и снижения пассажиропотока, вызванного эпидемией коронавирусной болезни.

Об этом генеральный директор компании "Мастер-Авиа" Олег Левченко сообщил на собрании коллектива аэропорта 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт "Киев" объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их профессиональную подготовку уходит не только много времени, но и значительные средства. С грустью придется прощаться с каждым из них, ведь у нас сформировалась отличная команда", – отметил Левченко.

По его словам, компания прогнозирует медленное восстановление спроса на авиаперелеты и возврата к докарантинному уровню только через несколько лет.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, всего на двух предприятиях – КП МА "Киев" и ООО "Мастер-Авиа" – работает около 2 тысяч человек, еще 8 тысяч сотрудников работает в смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом.

На данный момент каждое подразделение аэропорта "Киев" решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

Как сообщалось, 16 июня Международный аэропорт "Киев" начал принимать международные пассажирские авиарейсы после ограничений, введенных во время карантина.

Аэропорт "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") обслужил в 2019 году 2,62 млн пассажиров, что на 6,9% меньше, чем за весь 2018 год.

В декабре 2019 года основной владелец аэропорта Василий Хмельницкий объявил о передаче управления объектом фонду Quarter Partners Андрея Иванова, бывшего владельца ликвидируемого банка "Хрещатик".

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.. так МА Киев имени Сикорского или Хмельницкого? Богдана Хмельницкого или Васи Хмельницкого? Что то в админы Цензора набирать начали спецов по теории Третьяковой?
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30.06.2020 13:45 Відповісти
Васи Хмельницкого имени Сикорского )
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30.06.2020 15:13 Відповісти
в 2018-м аеропорт рекордно перевез пассажиров. а при зеленском начал загибаться и скорей всего загнется. говорили ж 13 мес назад: думайТЕ!
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30.06.2020 14:56 Відповісти
Интересно, среди пепиков есть адекватные люди, или все такие дятлы тупорылые?
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30.06.2020 21:57 Відповісти
кругом звільнення,скорочення,грошей нема.

прийшов ЗеБіл, біда поперла зі всіх сторін...
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30.06.2020 16:14 Відповісти

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