IKEA начала аудит поставщиков древесины из Украины

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, начала независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине в связи с обвинениями Earthsight в использовании незаконно заготовленной древесины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"IKEA приветствует отчеты организаций и очень серьезно относится к любым обвинениям об участии наших поставщиков в незаконной лесозаготовке. Мы уже начали расследование на основе нового отчета, опубликованного Earthsight", - говорится в официальном заявлении компании, которое обнародовала пресс-служба ее представительства в Украине во вторник.

Согласно сообщению, в 2018-2019 годах IKEA провела независимые аудиты на основе исследования Earthsight 2018 года. Их результаты не подтвердили использование незаконно заготовленной древесины в цепи поставок IKEA, подчеркнули в компании.

После публикации нового отчета Earthsight IKEA вновь оперативно пригласила независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине. Кроме того, данные, опубликованные в отчете, будет расследовать организация Assurance Services International (ASI), независимый аудитор некоммерческой организации FSC (Forest Stewardship Council/"Лесной попечительский совет", добавили в IKEA.

"Подчеркиваем, IKEA не использует незаконно заготовленную древесину для производства своих товаров. Глубоко осознавая глобальную проблематику незаконной вырубки лесов, мы усиливаем проверки своих поставщиков на соответствие местному и международному законодательствам, а также внутренним требованиям IKEA. Если получаем информацию о том, что древесина, которая не соответствует этим требованиям, попала или может попасть в цепи поставок компании, принимаем срочные меры", - говорится в заявлении.

В нем добавляется, что IKEA является одним из крупнейших мировых потребителей древесины, поэтому компания стремится использовать свои глобальные возможности, чтобы внедрять позитивные изменения в этой сфере.

"IКЕА стремится и в дальнейшем сотрудничать с международными организациями над улучшением ситуации в лесном хозяйстве в Украине. Искренне надеемся на плодотворное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами среди руководства государства, неправительственных организаций, частного бизнеса и местных общин, чтобы совместными усилиями наладить надлежащее функционирование системы", - резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий приказал провести в течение двух недель проверку Великобычковского лесхоза относительно всех фактов, обнародованных в исследовании общественной организации Earthsight по незаконным вырубкам.

Как он сообщил, документ указывает на якобы несовершенство системы сертификации канадской Лесной попечительской организации (Forest Stewardship Council), ее несостоятельность зафиксировать деятельность по незаконной вырубке древесины и якобы использовании IKEA такой древесины для производства мебели.

В то же время, он отметил, что исследование организации в большинстве дублирует исследования двухлетней давности и было проведено на основе анализа 18 участков, из которых, как оказалось, Earthsight анализировала только четыре участка, отведенные под санитарные рубки, все остальные были проанализированы через год и более после рубки, или анализировались участки, на которых рубка вообще никогда не проводилась.

Как сообщалось, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry. Однако вскоре компания приняла решение временно ограничить возможность оформлять новые заказы в нем.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в киевском торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.