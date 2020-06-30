КГГА может отложить запуск единого е-билета до урегулирования Кабмином вопроса льготников

Киевская городская государственная администрация готова отложить до 1 января 2021 введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан, а гражданам, имеющим льготы - возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Целью внедрения е-билета было избежать нецелевого использования бюджетных средств, уменьшения оборота наличности на транспортных предприятиях, учета пассажиров, в том числе и льготных категорий, для эффективной организации трафика и определения сумм компенсаций перевозчикам. В 2018 году началось тестовое внедрение единого электронного билета. С момента работы электронного билета в тестовом режиме городские власти дали возможность оформления карты киевлянина для всех льготных категорий киевлян, которые имеют право на бесплатный проезд. На сегодня мы компенсируем перевозчикам из городского бюджета стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте за каждого льготника, который имеет карточку киевлянина", - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Вместе с тем, согласно с действующим законодательством, право на бесплатный проезд для льготных категорий граждан регламентируется рядом законов, которые касаются ветеранов военной службы, военнослужащих, детей войны, чернобыльцев и других категорий. Количество киевлян, имеющих право на льготный проезд, согласно этим законам составляет около 240 тысяч человек.

Кроме того, постановления Кабмина 1993 и 1994 годов предоставили право бесплатного проезда для пенсионеров, которых в Киеве около 480 тысяч.

Согласно Конституции Украины, государство должно компенсировать проезд для льготных категорий граждан, однако с 2015 года эти расходы возложены на местные бюджеты. Киев продолжает обеспечивать льготный проезд киевлянам, которые имеют на это гарантированное государством право.