Украина загрузила топливом Westinghouse 3 из 15 блоков АЭС

Южно-Украинская АЭС 28 июня, в рамках проходящего планово-предупредительного ремонта, загрузила в активную зону второго энергоблока 163 топливные сборки производства Westinghouse (ТВС-WR), сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Полная загрузка активной зоны уже второго по счету энергоблока Южно-Украинской АЭС означает, что конструкция топлива и его эксплуатационные характеристики доказали свою надежность", - отметил заместитель главного инженера ЮУАЭС по ядерной и радиационной безопасности Алексей Арванинов.

По данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), завершение планового ремонта и подключение к сети блока №2 ЮУАЭС запланировано на 31 июля 2020 года.

В НАЭК напомнили, что ранее полная загрузка топливом Westinghouse была осуществлена на блоке №3 Южно-Украинской АЭС (июль-2018) и блоке №5 Запорожской АЭС (декабрь-2019).

Кроме того, ТВС-WR эксплуатируется еще на трех блоках Запорожской АЭС (№1,3,4), их полную загрузку топливом Westinghouse планируется завершить в 2021 году. В том же году планируется также расширить эксплуатацию ТВС-WR на блок №3 Ривненской АЭС.

Как сообщалось, в 2000 году с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. В январе 2018 года контракт был продлен до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения 7 из 15 украинских атомных блоков.

В декабре 2019 году ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.