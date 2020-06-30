РФ открыла движение грузовых поездов через мост в Крым

Россия открыла грузовое железнодорожное сообщение в оккупированный Крым.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Российская компания "Крымская железная дорога" с открытием грузоперевозок по железнодорожной части моста через Керченский пролив ожидает постепенного роста грузопотока с 3 млн до 25-26 млн тонн в год, сообщалось осенью прошлого года.

Крымский мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный Крым с Кубанью. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков – 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года.