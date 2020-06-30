Фискальная служба расследует схемы с выплатами зарплат через "Альфа-Банк" (обновлено)

Государственная фискальная служба (ГФС) расследует уголовное производство относительно служебных лиц "Альфа-Банка" и других банков, которые способствовали выплате зарплат с уклонением от налогов.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

По данным следствия, служебные лица, действуя по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, осуществляющими выплаты денежных средств наемным работникам субъектов хозяйствования на карточки для выплат "без содержания, начисления и уплаты соответствующих налогов и сборов, что приводит к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора экономики".

По заключению следствия, должностные лица "Альфа-Банка" наладили схему, направленную на пособничество в уклонении от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики, при осуществлении выплаты теневой заработной платы.

Следствие считает, что в "Альфа-Банке" разработана также система премирования сотрудников банка по результатам привлечения клиентов на зарплатные проекты, в том числе на неофициальные. В свою очередь должностные лица банка получают комиссионные около 2-2,5% из перечисленных средств.

В действиях участников схемы, в которую входят должностные лица "Альфа-Банка", предприятий реального сектора экономики и руководители других субъектов хоздеятельности, ГФС усматривает признаки состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, в виде умышленного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого соцвзноса в особо крупных размерах, путем выплаты теневой неучтенной зарплаты, говорится в постановлении суда.

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В свою очередь в пресс-службе "Альфа-Банка" уточнили, что речь идет о досудебном расследовании ГФС, в рамках которого банк, сотрудничая со следствием и выполняя решения судебных инстанций, предоставил представителям правоохранительных органов исчерпывающую, достоверную информацию и документы, дал согласие и принял участие в проведении следственного эксперимента с использованием оборудования банка.

"Вышеуказанное однозначно свидетельствует о том, что банк чрезвычайно заинтересован в полном, всестороннем и объективном расследовании обстоятельств дела", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе банка подчеркивают, что "Альфа-Банк" Украина осуществляет свою деятельность и предоставляет клиентам широкий спектр банковских услуг и сервисов, действуя исключительно в рамках украинского и международного законодательства, нормативных документов Национального банка, правил и требований международных платежных систем.

"Это подтверждается результатами плановых и внеплановых проверок НБУ и других контролирующих органов, в том числе в части предоставления стандартных платежных сервисов, которые не выявили нарушений в деятельности банка", – сказано в сообщении банка.