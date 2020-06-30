Украинские сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо
Сети АЗС WOG и ОККО за выходные (26–29 июня) повысили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад — в апреле 2019 г., сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Об этом со ссылкой на encorr сообщает БизнесЦензор.
Бензин А-92 на АЗС ОККО подорожал с 23,49 до 23,99 грн/л, А-95 — с 24,49 до 24,99 грн/л. Цена на ДТ выросла с 23,49 до 23,99 грн/л.
На станциях WOG бензин А-92 и ДТ подорожал с 23,49 до 23,79 грн/л, А-95 — с 24,49 до 24,79 грн/л.
Также за выходные сеть Shell повысила цены на все виды топлива на 50 коп./л.
По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.
В середине июня цены начали повышать сети АЗС, работающие в эконом-сегменте. Так за 10 дней стоимость бензина на столичных станциях "БРСМ-Нафта", Avantage, Motto выросла на 50 коп./л. Marshal за этот период повысил цены на бензин на 60 коп./л.
С конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.
Как сообщалось, в течение семи недель (с начала мая по 19 июня) розничные цены автогаза непрерывно росли. За этот период средняя цена повысилась на 38% (на 3,20 грн/л) – с 8,20 до 11,40 грн/л. Соотношение цены автогаза к стоимости бензина А-95 за этот период повысилось с 37,6% до 51,9%.
Рост розничных цен сжиженного газа на АЗС, начавшийся еще в начале мая, прекратился, а 25-26 июня отдельные операторы даже снизили цены на 10-20 копеек за литр.
Будь ласка, зачекайте...
Днями газом заправлявся. Якщо при найдешевших цінах в мене бак виходив десь біля 360-370 гривень, то зараз 507 (при тому що влітку в нього заливається меньше газу). І це з урахуванням знижки по клубній карті на недорогій заправці.
Ну але ж і ціна нафти BRENT зараз $41, а не 20!
А я на газ перейшов.
А взагалі це давнішня суперечка між газовиками і бензовиками, в якій ніхто ще перемогу не отримав. Але мені кожний кілометр на газі обходиться десь на 35-40 вісотків дешевше, ніж на бензині.
Источник: https://biz.censor.net/n3205047На кого расчитан этот бред??????