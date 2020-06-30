Цены на нефть перешли к снижению после роста накануне

Котировки нефти снижаются утром во вторник после роста накануне, инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,53%), до $41,49 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,69 (1,7%), до $41,71 за баррель. Срок действия августовских контрактов на Brent истекает во вторник. Более активно торгуемые сентябрьские фьючерсы подешевели на $0,15 (0,36%), до $41,7 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,21 (0,53%), до $39,49 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась $1,21 (3,1%), до $39,7 за баррель.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть. На утро вторника, по данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в мире достигло 10 278 468, число умерших - 504 936.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Рост цен на нефть может в ближайшей перспективе достичь предела, поскольку большинство участников рынка по-прежнему высказывают опасения относительно вероятных последствий роста цен на нефть для производства в США, отмечают эксперты AxiCorp.