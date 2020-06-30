Всемирный банк сменил директора по делам Украины

Всемирный банк (ВБ) назначил директором по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Банерджи, который до этого был региональным директором ВБ по странам Европейского Союза, где осуществлял общее руководство операционной, стратегической и информационной работой банка в странах-членах ЕС.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На этой должности господин Банерджи будет руководить сотрудничеством банка с правительствами и партнерами в трех странах. Он возглавляет согласование и внедрение кредитного портфеля, аналитических продуктов и определяет будущие направления программ", – говорится в пресс-релизе ВБ во вторник.

Банерджи также будет сотрудничать с входящими в группу Всемирного банка Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA).

С июля 2016 года и до февраля 2020-го директором ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины была Сату Кахконен, которая в феврале этого года была назначена директором ВБ по делам Индонезии и Восточного Тимора.

Банерджи, гражданин Индии, начал работу в ВБ в 1998 году, был старшим директором ВБ и руководителем Департамента глобальной практики по вопросам труда, социальной защиты и пенсионных систем. До этого преподавал в Центре развития экономики при Уильямс Колледжи, штат Массачусетс (США) и в Пенсильванском университете (США). Он имеет научные степени магистра и PhD экономики от Пенсильванского университета (США) и степень бакалавра экономики от Университета Дели, Индия. Он автор серии статей и книг по проблемам экономического роста, государственных финансов, человеческого развития, социальной защиты, институционального развития, труда, борьбы с бедностью и неравенством.