Ferrexpo снизила уровень уплаты налогов и сборов на 6%

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), скорректировала уровень уплаты налогов и сборов в 2019 году на 5,8%, до $107,616 млн по сравнению с ранее обнародованными данными в отчете в размере $114,236 млн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно объявлению Ferrexpo plc на Лондонской бирже в понедельник, из общей обновленной суммы уплаченных в 2019 году компанией в Украине налогов и сборов в размере $107,616 млн сумма налогов составила $82,176 млн (ранее в отчете указывалась сумма $83,730 млн) и сумма сборов (в том числе рентная плата) $25,440 млн (ранее – $30,506 млн).

При этом в госбюджет было уплачено $68,389 млн налогов и $17,808 млн сборов, в областной бюджет - $9,207 млн и $6,360 млн соответственно, в местный бюджет - $4,580 млн и $1,272 млн соответственно.

Согласно данным на бирже, акции компании продолжают падать. Снижение стоимости акций началось 18 июня текущего года, а основной обвал произошел 19 июня, когда было распространено сообщение на бирже о заморозке Печерским районным судом Киева 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих горнорудной компании бизнесмена Константина Жеваго Ferrexpo AG, единственному акционеру ПГОКа.

В понедельник снижение акций Ferrexpo продолжается – по состоянию на 15 часов 12 минут по Лондону (17.12 по Киеву) 29 июня стоимость акций упала еще на 2,15%.

Как сообщалось, Ferrexpo по итогам 2019 года получила $403,293 млн чистой прибыли (около 11 млрд грн), что на 20,3% выше показателя 2018 года ($335,22 млн).

Ferrexpo в 2019 году сократила суммарное производство окатышей на 0,8% по сравнению с 2018 годом – до 10 млн 518,95 тыс. тонн. В январе-мае 2020 года компания нарастила суммарное производство окатышей на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 4,738 млн тонн, выпуск концентрата возрос на 7,7%, до 5,887 млн тонн. При этом в мае произведено 946 тыс. тонн окатышей, 1,165 млн тонн концентрата.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине.

На Лондонской фондовой бирже (LSE) обращаются акции британской Ferrеxpo plc, которая владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Как писал БизнесЦензор, суд в Киеве вновь арестовал 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

Стоимость акций Ferrexpo plc на Лондонской фондовой бирже (LSE) упала на 3,16% после объявления на бирже о заморозке Печерским районным судом Киева 50,3% акций Полтавского ГОКа.