Показателям для ослабления карантина не соответствуют 13 областей, – Минздрав

Показателям для ослабления противоэпидемических мер не соответствуют 13 регионов Украины - помимо Закарпатской области превышение целевых показателей отмечается в Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сообщается, что в Закарпатской области показатель заполненности больничных коек, выделенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составил 70,78%. По состоянию на 29 июня это самый высокий показатель в стране. На втором месте Черновицкая область (заполнены 45,89% коек), на третьем - Волынская с показателем заполненности койкомест 44,71%.

Кроме того, в Закарпатской области превышен показатель обнаружения случаев инфицирования - 16,12% при необходимых для ослабления карантина 11%.

Как сообщалось, в Украине заметно снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро 29 июня выявлено 646 новых случаев COVID-19, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли.