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субсидія (601) Tesla (294) електромобіль (662)

Tesla перестала получать субсидии от правительства США

Tesla перестала получать субсидии от правительства США

Компания Tesla, производящая электромобили, перестала получать налоговые субсидии от властей США.

Об этом сообщил глава компании Илон Маск в Twitter, передает БизнесЦензор.

"Кстати, Tesla, по сути, получает "наименьшие" субсидии по сравнению с любыми другими автопроизводителями в США. Федеральные налоговые субсидии распространяются на электромобили других автопроизводителей, но больше не на Tesla", - написал Маск.

Ранее аналитическое агентство J.D. Power провело исследование, на основании которого составило рейтинг самых качественных автомобилей. Tesla в этом рейтинге заняла последнее место, поскольку у электрокаров выявили 250 проблем на 100 машин, сообщает Коммерсант.

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