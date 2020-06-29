На границе с Венгрией полностью возобновлена ​​работа четырех пунктов пропуска

29 июня с 01:00 на границе с Венгрией полностью восстановили работу пункты пропуска "Вилок-Тисабеч", "Лужники-Берегшурань", "Косино-Барабаш" и "Звонково-Лонья".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 08:00 эти пункты пропуска уже пересекли 625 человек, в том числе 185 - на въезд в Украину и 440 - на выезд из Украины.

Вниманию граждан Украины, которые планируют поездку в Венгрию на короткий срок: на карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Вниманию граждан Украины, которые планируют ехать в Венгрию с транзитной целью: въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте поживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.