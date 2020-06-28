Италия запрещает ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса
Итальянская власти объявили, что ручная кладь запрещена на всех национальных и международных рейсах.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local, передает БизнесЦензор.
Национальное управление гражданской авиации заявило, что запрещает использование полок в салоне самолета для любого типа багажа.
Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой по-прежнему разрешены.
Эта мера направлена на предотвращение блокировки проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения COVID-19.
Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета. Пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату, чтобы сдать свои чемоданы в багаж.
Между тем, правила социального дистанцирования на самолетах были отменены, и пассажирам больше не нужно сидеть отдельно.
Существуют различные другие ограничения на рейсы, в том числе требование к пассажирам носить маску для лица и заполнять форму.
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