БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2432 відвідувача онлайн
Новини
1 430 0
авіація (2208) Італія (434) коронавірус (3209)

Италия запрещает ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса

Италия запрещает ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса

Итальянская власти объявили, что ручная кладь запрещена на всех национальных и международных рейсах.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local, передает БизнесЦензор.

Национальное управление гражданской авиации заявило, что запрещает использование полок в салоне самолета для любого типа багажа.

Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой по-прежнему разрешены.

Эта мера направлена ​​на предотвращение блокировки проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения COVID-19.

Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета. Пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату, чтобы сдать свои чемоданы в багаж.

Между тем, правила социального дистанцирования на самолетах были отменены, и пассажирам больше не нужно сидеть отдельно.

Существуют различные другие ограничения на рейсы, в том числе требование к пассажирам носить маску для лица и заполнять форму.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 