Фонд соцстраховаия направил на больничные из-за изоляции по причине коронавируса 2,6 миллиона
Фонд социального страхования направил 2,6 млн грн на оплату больничных из-за изоляции по причине COVID-19.
Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.
"Для около 2300 застрахованных лиц Фонд социального страхования Украины компенсировал утраченный заработок за время изоляции по причине COVID-19, из них около 250 человек - медицинские работники", - сказано в сообщении.
В целом Фонд направил свыше 2,6 млн грн на оплату листков нетрудоспособности, выданных застрахованным лицам в случае самоизоляции под контролем или в случае пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения в связи с принятием мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.
Размер пособия по временной потере трудоспособности, вызванной изоляцией от коронавирусной болезни, составляет 50% среднего дохода работника независимо от продолжительности страхового стажа.
В то же время, для медицинских работников ФССУ компенсирует потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок в размере 100% среднего дохода.
Финансирование осуществлено Фондом социального страхования Украины на средства финансовой помощи, выделенные из фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с решением правительства на безвозвратной основе.
Будь ласка, зачекайте...
По словам профессора Маттео Бассетти, руководителя клиники инфекционных заболеваний в Сан-Мартино, в вакцине от COVID-19 уже нет необходимости.MIGnews.com//////////////////////////////////////////////////// Вот так. Все 2000 лет истории человечества было одно и то же. Каждый год с наступлением холодов и ослаблением иммунитета у людей в ноябре начинались грипп и ОРВИ. Пик "заболеваний" был в январе-феврале и к маю "вирусы" пройдя через имунные системы сотен миллионов людей мутировали сотни раз (варианты "А"В"С" и тд),слабели настолько,что становились импотентами,неспособными к дальнейшему заражению.К маю все затихало само по себе,до ноября,когда новый штамм начинал новую волну . До 80% "переболевали" при этом безсимптомно,становясь "золотым фондом" коллективного иммунитета,остальные болели по разному,часть людей с ослабленным иммунитетом и кучей сопутствующих заболеваний умирали с "короновирусом". Так было всегда,а поскольку никаких лекарств "от вирусов" нет и быть не может(не для того их создавал"высший разум",чтобы потомки бабуинов находили к ним "лекарства")-укрепление иммунитета-лучшее средство профилактики гриппа и ОРВИ. Всем не болеть.