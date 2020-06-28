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Фонд соцстраховаия направил на больничные из-за изоляции по причине коронавируса 2,6 миллиона

Фонд соцстраховаия направил на больничные из-за изоляции по причине коронавируса 2,6 миллиона

Фонд социального страхования направил 2,6 млн грн на оплату больничных из-за изоляции по причине COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

"Для около 2300 застрахованных лиц Фонд социального страхования Украины компенсировал утраченный заработок за время изоляции по причине COVID-19, из них около 250 человек - медицинские работники", - сказано в сообщении.

В целом Фонд направил свыше 2,6 млн грн на оплату листков нетрудоспособности, выданных застрахованным лицам в случае самоизоляции под контролем или в случае пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения в связи с принятием мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.

Размер пособия по временной потере трудоспособности, вызванной изоляцией от коронавирусной болезни, составляет 50% среднего дохода работника независимо от продолжительности страхового стажа.

В то же время, для медицинских работников ФССУ компенсирует потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок в размере 100% среднего дохода.

Финансирование осуществлено Фондом социального страхования Украины на средства финансовой помощи, выделенные из фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с решением правительства на безвозвратной основе.

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Коронавирус может "отмереть" еще до изобретения вакцины на фоне значительного ослабления. Об этом The Telegraph рассказал ведущий итальянский специалист по инфекционным заболеваниям.
По словам профессора Маттео Бассетти, руководителя клиники инфекционных заболеваний в Сан-Мартино, в вакцине от COVID-19 уже нет необходимости.MIGnews.com//////////////////////////////////////////////////// Вот так. Все 2000 лет истории человечества было одно и то же. Каждый год с наступлением холодов и ослаблением иммунитета у людей в ноябре начинались грипп и ОРВИ. Пик "заболеваний" был в январе-феврале и к маю "вирусы" пройдя через имунные системы сотен миллионов людей мутировали сотни раз (варианты "А"В"С" и тд),слабели настолько,что становились импотентами,неспособными к дальнейшему заражению.К маю все затихало само по себе,до ноября,когда новый штамм начинал новую волну . До 80% "переболевали" при этом безсимптомно,становясь "золотым фондом" коллективного иммунитета,остальные болели по разному,часть людей с ослабленным иммунитетом и кучей сопутствующих заболеваний умирали с "короновирусом". Так было всегда,а поскольку никаких лекарств "от вирусов" нет и быть не может(не для того их создавал"высший разум",чтобы потомки бабуинов находили к ним "лекарства")-укрепление иммунитета-лучшее средство профилактики гриппа и ОРВИ. Всем не болеть.
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28.06.2020 19:57 Відповісти

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