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В Украине за сутки обнаружили 917 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили 917 новых случаев коронавируса

В Украине вновь немного снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро воскресенья выявлено 917 новых случаев COVID-19, 233 из числа ранее заболевших выздоровели, 19 умерли.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Днем ранее сообщалось о 948 новых заболевших за сутки, 26 июня был зафиксирован абсолютный рекорд – 1 109 новых заразившихся, 25 июня было 994 новых инфицированных, а 24 июня – 940 заразившихся.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 42 982 человек, выздоровевших - 18 934, умерли 1 129 человек.

Сейчас в Украине коронавирусом болеет 22 919 человек, что на 665 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской (173 случая), Ривненской (93 случая) и Закарпатской (86 случаев) областях.

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В Украине за сутки обнаружили 917 новых случаев коронавируса//////////////////////////////////// Очень ждем выполнения обещаний нашего МОЗ оборудовать независимые гос.лаборатории,для перепроверки частных лабораторий этих -нью "Рогов и копыт" в медицине от возможного лохотрона.. В электронных микроскопах этих независимых лабораторий собранные со всей Украины руководители частных лабораторий (, каким-то образом находящие в пробах "смертельный" вирус "SARS-COV-2"методом ПЦР с обратной транскрипцией,) пусть покажут этот "короновирус" вживую,и докажут всем "фомам неверующим" что он реально существует в природе,. Кто не покажет-штрафовать в двойном размере от суммы нанесенного ими ущерба бюджету страны за хорошо продуманный обман и незаконное присвоение бюджетных и кредитных денег..То же относится и к производителям "экспресс-тестов"- 8 из 10 которых дают "ложно-положительный" или "ложно-отрицательный" результат(испанские,итальянские,английские,немецкие,американские и др.врачи).То,что их тесты не предназначены "для диагностики" а лишь для "исследований"-стыдливо умалчивается,но массовое "тестирование" выявляет практически здоровых людей,с сильным иммунитетом,"переболевшим".незаметно для себя(а их до 80%) ,и они направляются на ПЦР-тестирование,которое премьер Англии Б.Джонсон назвал "одноруким бандитом",а президент Танзании-лохотроном. И что дальше? Допустим что наличие вируса подтвердилось(а они есть у всех 100% жителей Украины) . У человека(с антителами) выработался иммунитет к "SARS-COV-2" и это здорово!.Сыворотка его крови-лучшее лекарство от "короновируса",он потенциальный донор для спасения других,единица коллективного иммунитета,золотой фонд страны-а его почему-то зачисляют в "больные"? Пусть наши микробиологи и эпидемиологи прояснят эту логику людям, далеким от медицины и "рекомендаций" ВООЗ,которые кстати четко утверждают-что "безсимптомники"-не могут быть заразны ,от слова-совсем. Тезисы ВООЗ подтверждаются научными исследованиями немецких ученых,бравших пробы в квартирах 300 "заболевших" семей,в эпицентре "пандемии" и ни одна проба не дала размножения вируса,ни в одном случае,и это научные исследования а не ля-ля с экранов ТВ.. Всем добра.
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28.06.2020 17:59 Відповісти

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