В Украине за сутки обнаружили 917 новых случаев коронавируса

В Украине вновь немного снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро воскресенья выявлено 917 новых случаев COVID-19, 233 из числа ранее заболевших выздоровели, 19 умерли.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Днем ранее сообщалось о 948 новых заболевших за сутки, 26 июня был зафиксирован абсолютный рекорд – 1 109 новых заразившихся, 25 июня было 994 новых инфицированных, а 24 июня – 940 заразившихся.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 42 982 человек, выздоровевших - 18 934, умерли 1 129 человек.

Сейчас в Украине коронавирусом болеет 22 919 человек, что на 665 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской (173 случая), Ривненской (93 случая) и Закарпатской (86 случаев) областях.