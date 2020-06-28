Иностранный турпоток в Таиланд по итогам года упадет на 80% - до 8 млн человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на портал The Star, передает БизнесЦензор.

"По прогнозу Центробанка Таиланда, иностранный турпоток в этом году упадет на 80% - до 8 млн человек. Годом ранее в Таиланде зарегистрировали 39,8 млн прибытий путешественников, доходы от туризма составили 11,4% ВВП", - пишет портал.

В январе-мае 2020 года Таиланд посетило 6,69 млн иностранных туристов - на 60% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В апреле и мае страна не приняла ни одного зарубежного туриста, поскольку границы были закрыты.

Траты путешественников за период с января по май также сократились на 60% и составили $10,75 млрд. Для сравнения, только в мае прошлого года 2,73 млн иностранных туристов потратили в Таиланде $3,82 млрд.

"Международное сообщение останется закрытым до конца июня. Тем не менее, на следующей неделе Таиланд уже смогут посещать туристы из некоторых стран", - отмечает портал.

На данный момент в стране уже больше месяца не регистрировали ни одного нового случая COVID-19. За все время в Таиланде заразились коронавирусом 3162 человека, почти все они выздоровели.