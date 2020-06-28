МБРР выделит Украине $350 миллионов на экономическое восстановление и развитие

Украина получит от Международного банка реконструкции и развития $350 млн на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

Соответствующее решение принял Совет директоров Всемирного банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Это первый проект серии займов на поддержку политики развития общим объемом $700 млн, который поддерживает усилия правительства Украины в реализации реформ по следующим основным направлениям:

усиление демонополизации и антикоррупционных институтов, в частности, путем анбандлинга собственности в газовой отрасли, совершенствования правовой базы для концессий и укрепления антикоррупционных институтов;

укрепление рынка земли и кредитного рынка путем создания прозрачного рынка сельскохозяйственных земель с соответствующими гарантиями защиты, усиление механизма урегулирования неработающих кредитов и надзора за небанковскими финансовыми учреждениями;

подкрепление системы социальной поддержки путем увеличения размера пенсионных выплат.

"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого займа на политику развития предоставляется $350 млн на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформ, направленных на подготовку экономики к восстановление, в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", - заявил новоназначенный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

"Министерство финансов приветствует решение Международного банка реконструкции и развития о выделении первого транша. Мы высоко ценим поддержку наших международных партнеров. Ведь это позволяет нам удерживать неизменным курс Украины в проведении политических и экономических реформ, которые являются основой для макроэкономической стабилизации и сбалансированного роста. Средства, выделенные МБРР, поступят в государственный бюджет, что поможет нам сократить его дефицит", - отметил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Украины Юрий Гелетий.