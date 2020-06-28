Шмыгаль представил Зеленскому предварительный график повышения минимальной зарплаты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил президенту Владимиру Зеленскому о предварительном графике, по которому в стране будут повышать минимальную заработную плату.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает БизнесЦензор.

"Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", – отметил Глава государства, давая задание.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, сделав соответствующие расчеты. Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года – до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. грн", – сказано в сообщении.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский поставил задачу Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.