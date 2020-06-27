Цукерберг потерял $7 миллиардов из-за бойкота рекламы в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял уже $7,21 млрд из-за бойкота рекламы на платформах компании — Facebook, Instagram, Twitter, сообщает Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Ранее несколько крупных предприятий, в числе которых Coca-Cola, Verizon и Unilever, объявили о приостановке размещения рекламы в Facebook из-за недостаточного контроля за ненавистническим, ксенофобным, антисемитским и другим подобным контентом.

В пятницу, 16 июня, акции Facebook упали на 8,3%, отмечает агентство. Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, состояние Марка Цукерберга сократилось на $7,21 млрд и теперь составляет $82,3 млрд.

В связи с этим предприниматель выбыл из тройки лидеров — его обошел гендиректор группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($88 млрд). На первом месте — глава Amazon Джефф Безос ($161 млрд), на втором — один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($111 млрд).

Изначально кампанию против Facebook под названием Stop Hate for Profit запустили правозащитные организации. Они заявили, что много лет пытались договориться с Facebook по поводу модерации контента, однако не добились успеха. Решение начать кампанию было принято после гибели чернокожего американца Джорджа Флойда, который умер после жесткого задержания полицией.