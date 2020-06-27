В Киевской области правоохранители ликвидировали три нарколаборатории

Отдел противодействия наркопреступности совместно со следственным управлением полиции Киевщины, с привлечением бойцов полка полиции особого назначения задержали группу торговцев амфетамином и ликвидировали 3 нарколаборатории.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Правоохранители Киевской области изъяли у наркодельцов "товара" на 350 тыс. грн… разоблачили четырех жителей Вышгородского района, которые основательно подозреваются в изготовлении и сбыте наркотических средств", – говорится в сообщении н Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников, следователи полиции изъяли три комплекта лабораторного оборудования холодильник, пластиковые бутылки, охладители, колбы, шприцы.

Также изъято около 500 граммов амфетамина, расфасованного по пакетикам, более килограмма прекурсора - вещества для изготовления наркотиков, большое количество каннабиса и 33 тыс. грн.

Во дворе одного фигуранта полицейские также обнаружили незаконные посевы конопли.

Изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертизы.

По данному факту возбуждено четыре уголовных производства по ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст.310 (посев или выращивание наркосодержащих растений) и по ст.313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и другие незаконные действия с таким оборудованием) УК Украины.