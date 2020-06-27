Суд в Швейцарии приговорил Мартыненко к 28 месяцам за отмывание денег

Федеральный уголовный суд Швейцарии приговорил бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов Николая Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание 2,8 млн евро.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около EUR2,8 млн через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки", - сообщает издание со ссылкой на источники.

Также, по информации журналистов, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с Мартыненко фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

В частности Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых "безусловного отбывания", а Скаленко - 24 месяцев заключения.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против Николая Мартыненко, бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов, и еще одного гражданина Украины, обвиняя их как членов преступной группировки в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему при отягчающих обстоятельствах.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами "Энергоатома" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6,4 млн евро.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.