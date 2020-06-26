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Коломойський (1767) Лондон (190) суд (3280) Приватбанк (1769)

Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка" против Коломойского на $3 миллиарда

Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле

Высокий суд Лондона назначил слушания в рамках рассмотрения по существу иска государственного "Приватбанка к его бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову на $3 млрд на 1 марта 2022 года.

Как сообщает пресс-служба "Приватбанка", рассмотрение дела может занять от 10 до 13 недель, передает БизнесЦензор.

"Ответчики ходатайствовали об отложении рассмотрения дела по крайней мере до октября 2022 года, но судья постановил, что все стороны должны быть готовы начать слушание 1 марта 2022 года", – сказано в сообщении.

Госбанк отмечает, что во время двухдневного совещания о порядке рассмотрения дела судья Манн согласился с доводами "Приватбанка" по ряду вопросов в части графика рассмотрения дела и инструкций по подготовке к рассмотрению.

"Всемирный арест активов господина Боголюбова и господина Коломойского остается в силе и будет оставаться в силе до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, 15 октября 2019 года государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции, судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска.

Напомним, "Приватбанк" в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

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Топ коментарі
+8
Добре що хоч в Лодоні є суд який не боїться Бені Коломойського, а в Україні вся високоплачувана платниками податків, правоохоронна система боїться злодія який грабує державу і не може розродитися кримінальними справами за пограбування держави.
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26.06.2020 22:33
+4
Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка" против Коломойского на $3 миллиарда - Цензор.НЕТ 3107
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26.06.2020 23:01
+4
Так коломойка в Украине всё и всех подкупил, вот и результат такой, всё и все у этого жидёнка куплено, ведь коррупция у нас на высшем уровне, особенно при клоуне-президенте.
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26.06.2020 23:02
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Добре що хоч в Лодоні є суд який не боїться Бені Коломойського, а в Україні вся високоплачувана платниками податків, правоохоронна система боїться злодія який грабує державу і не може розродитися кримінальними справами за пограбування держави.
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26.06.2020 22:33 Відповісти
Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка" против Коломойского на $3 миллиарда - Цензор.НЕТ 9436
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27.06.2020 13:04 Відповісти
Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка" против Коломойского на $3 миллиарда - Цензор.НЕТ 7848
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27.06.2020 13:05 Відповісти
Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка" против Коломойского на $3 миллиарда - Цензор.НЕТ 4088
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27.06.2020 13:06 Відповісти
Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка" против Коломойского на $3 миллиарда - Цензор.НЕТ 7167
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27.06.2020 13:06 Відповісти
Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка" против Коломойского на $3 миллиарда - Цензор.НЕТ 5112
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27.06.2020 13:07 Відповісти
Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка" против Коломойского на $3 миллиарда - Цензор.НЕТ 3107
показати весь коментар
26.06.2020 23:01 Відповісти
Так коломойка в Украине всё и всех подкупил, вот и результат такой, всё и все у этого жидёнка куплено, ведь коррупция у нас на высшем уровне, особенно при клоуне-президенте.
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26.06.2020 23:02 Відповісти
бЄ-ня - підмивайся.... - що там, на ІзраЄль МАУ уже літае....
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27.06.2020 12:35 Відповісти
Коломойский награбил столько, что на 100 поколений вперед хватит и жадный такой, что не остановить его и чем больше денег получает, тем больше использует их, как средство, чтобы еще больше грабить! Такую жадную крысу не остановить, потому что он владеет всеми предприятиями и всем большим бизнесом с корешами из мафии и он всю власть свою расставил и президента - Зеленского и премьеры все от мафии и во всех органах его люди и в СБУ - Баканов, который ходит на дни рождения к Суркисам и жмет руку Медведчуку и в МВД - Аваков, и Суды - Портнов и Венедиктова, и все СМИ его и мафии. И такие люди никогда не увидят тюрьмы изнутри, они их строят! Законы тоже они пишут! Народу никогда не выиграть у них, потому что они пишут сценарий игры! Даже, когда сломалась их система, как думал народ, и был майдан, то сцена на майдане была поставлена за их деньги, а допускали к микрофону только их людей и опять народ выбирал из их кандидатов и опять народ был в проигрыше! Олигархи будут всегда выигрывать страну, потому что народ играет в игры, которые пишут олигархи! И при помощи СМИ управляют мозгами и водят людей, как ослов при помощи морковки! Потому народ будет всегда игроком, который будет всегда проигрывать олигархам!
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27.06.2020 15:09 Відповісти
Що саме закидають Коломойському у позові у США? Схема "Оптіма"
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11944
Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка" против Коломойского на $3 миллиарда - Цензор.НЕТ 8759
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27.06.2020 22:02 Відповісти
Зеленський, маєш бажання налагодити стосунки з Білим Домом видай США одного з твоїх спонсорів Ігора Валерійовича Коломойського, знаного у нас, як Беня.
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29.06.2020 22:02 Відповісти

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