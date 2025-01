Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка" против Коломойского на $3 миллиарда

Высокий суд Лондона назначил слушания в рамках рассмотрения по существу иска государственного "Приватбанка к его бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову на $3 млрд на 1 марта 2022 года.

Как сообщает пресс-служба "Приватбанка", рассмотрение дела может занять от 10 до 13 недель, передает БизнесЦензор.

"Ответчики ходатайствовали об отложении рассмотрения дела по крайней мере до октября 2022 года, но судья постановил, что все стороны должны быть готовы начать слушание 1 марта 2022 года", – сказано в сообщении.

Госбанк отмечает, что во время двухдневного совещания о порядке рассмотрения дела судья Манн согласился с доводами "Приватбанка" по ряду вопросов в части графика рассмотрения дела и инструкций по подготовке к рассмотрению.

"Всемирный арест активов господина Боголюбова и господина Коломойского остается в силе и будет оставаться в силе до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 15 октября 2019 года государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции, судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска.

Напомним, "Приватбанк" в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.