Турция и Италия запретили провоз ручной клади в самолетах на полках для багажа

Авиационные власти Италии и Турции запретили провоз ручной клади пассажирами на багажных полках в самолетах всех авиакомпаний.

Ограничение введено в качестве мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Ожидается, что такая мера позволит уменьшить образование очередей в самолете во время посадки и высадки, когда пассажиры перед тем, как занять место, размещают ручную кладь на багажных полках.

В качестве альтернативы путешественникам предложили сдавать ручную кладь в багаж.

Ранее Европейское агентство авиационной безопасности EASA в своем руководстве по работе в условиях пандемии COVID-19 рекомендовало авиакомпаниям обеспечить перевозку в салоне меньшего числа ручной клади путем стимулирования сдачи вещей в багаж.

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Новые правила не означают полный запрет на провоз ручной клади в салоне, однако авиаперевозчики начали ограничивать ее габариты, чтобы вещи могли поместиться под впереди стоящее кресло.

Так, Alitalia позволяет взять в самолет небольшую ручную сумку, рюкзак или сумку для ноутбука, если ее габариты не превышают 45х36х20 см. МАУ ограничила размеры ручной клади на рейсах в Турцию до 40х30х10 см, а вес до 5 кг. Turkish Airlines позволяет брать на борт небольшую ручную сумку, ноутбук или фотоаппарат, вес которых не должен превышать 4 кг, а габариты 40х30х15 см.

В случае, если пассажир взял с собой ручную кладь, которая соответствует стандартным правилам авиакомпании, но не отвечает новым ограничениям, авиакомпании позволят ее бесплатно сдать в багаж. При этом из чемодана обязательно следует достать и взять с собой документы, ценные вещи, технику и аккумуляторы.

Как сообщалось, ранее посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что украинские туристы с 1 июля 2020 года смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования на наличие COVID-19, соблюдая только необходимые требования безопасности.