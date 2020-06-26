"Укроборонпром" анонсировал разработку программы возрождения авиационной отрасли

Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с ГП "Антонов", предприятиями авиационной отрасли и членами правительства начали работу над подготовкой предложений в проект Программы возрождения авиационной отрасли на среднесрочную перспективу.

Соответствующая рабочая группа под председательством заместителя генерального директора по трансформации концерна Романа Бондаря и и.о. президента ГП "Антонов" Александра Лося начала свою работу 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение "Укроборонпрома".

В рабочую группу вошли, в частности, представители "Украинского научно-исследовательского института авиационных технологий", ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс", ГП "Завод 410 ГА", "Харьковского машиностроительного завода "ФЭД ", Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, а также представители концерна по вопросам авиастроения и стратегическим проектам.

Согласно сообщению, предложенная концепция развития состоит из пяти основных программ, которые решают стратегические направления финансирования отрасли. Целью программ указано "создание условий для реализации проектов инновационных исследований и разработки новых конкурентоспособных авиационных технологий, материалов, производственных процессов и оборудования, проведение испытаний, реализация и внедрение которых позволит разработать образцы новых конкурентоспособных моделей серийных, модернизированных пассажирских и транспортных самолетов, вертолетов, двигателей к ним, другой авиационной техники, а также будет способствовать ее экспорта на внешние рынки".

"Разработка и утверждение правительственной программы – долгожданное событие для авиапрома. Это позволит обеспечить финансированием отечественное самолетостроение, позволит нашим заказчикам – Минобороны и МВД – удовлетворить собственный спрос на самолеты АН, а для "Антонова" – получить стартовый импульс для развития отечественного самолетостроения", – отметил Бондарь.

"Результатом совместных усилий должно стать государственная поддержка стратегии и программ развития авиационной отрасли уже на 2021 год", – добавил Лось.