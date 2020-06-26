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Новини Ринок електроенергії
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Нацкомиссия одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" в 2 раза для расчетов с "зелеными"

Нацкомиссия одобрила повышение тарифа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила повышение тарифа на передачу для "НЭК "Укрэнерго" в 2 раза: со 155,4 грн до 327,9 грн за МВт-ч с 1 августа.

Такое решение регулятор принял на заседании в пятницу, 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

Как сообщалось, предварительно комиссия планировала поднять тариф на передачу почти в 4 раза – до 596,48 грн за МВт-час.

"За эти три дня (после заседания 24 июня, – ред.) мы провели работу и пришли к мнению о снижении тарифа от объявленного почти в 2 раза – до уровня 33 коп. за КВт-час", – отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По словам члена Нацкомиссии Руслана Кайдаша, для повышения тарифа только в 2 раза были учтены 40% задолженности "Гарантированного покупателя" перед своими контрагентами (генерирующими компаниями), вместо повышения тарифа планируется погашение этих долгов за счет средств международных финансовых организаций.

По словам Кайдаша, "Укрэнерго" ведет переговоры с ЕБРР и ЕИБ о привлечении соответствующих кредитов.

Также было учтено, что часть долгов будет покрыта за счет суммы полученной от платы за доступ к межгосударственному сечению (1,4 млрд грн) и использования акцизного налога с электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников (ВИЭ). Также для поднятия тарифа на передачу только в 2,1 раза планируется изменить ПСО.

"Предлагается учесть новый механизм, который обсуждается, о том, чтобы "Энергоатом" выступал стороной, которая отпускает электроэнергию "Гарантированному покупателю" по 1 коп. и также "Укргидроэнерго" в определенных объемах отпускает по 1 коп., а "Гарантированный покупатель" обеспечивает продажу поставщикам универсальных услуг. По остальным объемам "Энергоатом" выступает как субъект, который продает электроэнергию на свободном рынке, тем самым обеспечивая свою надежную работу", – прокомментировал предложение новой редакции ПСО Кайдаш.

"Мы рассчитываем на то, что максимально будут рассчитаны средства внешнего финансирования оператором системы передачи и Кабмином введено новое гибридное или переходное ПСО, которое даст экономию почти 10 коп., редакцию которого мы предложим сегодня или на следующий рабочий день", – сказал Тарасюк.

Как сообщалось, согласно предварительному проекту решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК "Укрэнерго" с 1 августа 2020 года должен был увеличится со 155,4 грн до 596,48 грн за МВт-ч или почти в четыре раза.

По расчетам потребителей, конечный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий вырастит с 1,5 до 2 грн за кВт-ч.

Напомним, 17 июня глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" более чем в три раза.

10 июня Кабмин подписал меморандум с объединениями предприятий ВИЭ о снижении "зеленого" тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%. Для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Среди положений меморандума обозначен пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии для компенсации по "зеленому" тарифу.

Напомним, что при запуске оптового рынка электроэнергии в 2019 году тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" был определен на уровне 356,4 грн/МВт. Тогда крупные потребители заявили о том, что такой рост тарифа лишает их рентабельности.

В результате, ферросплавная группа компаний Игоря Коломойского через суд заблокировала действие решения НКРЭКУ для предприятий группы. Общая сумма неуплаты составила 420 млн грн.

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Топ коментарі
+31
Скажите, а с каких пор Укргидроенерго перестало считаться зеленой возобновляемой енергией и не имеет права продавать електроенергию по *зеленому тарифу* так как продает Ахметов из своих китайских панелей и ветраяков? Почему Энергоатом и Укргидроенерго обязано продавать електроенергию *гарантированному покупателю* по 1 копейке!!!! а Ахметов и КО продают по 4-5грн/кВт? Что вы уроды творите? Зачем убиваете гидроенергетику и АЕС? Если вы ставите в пример Европу то к вашему сведению в Европе ГЕС считается зеленой енергетикой на уровне ВЕС и СЕС. Или уже признайте что ничего общего с зелеными технологиями и екологией ваши *зеленые тарифы* не имеют. Идет тупо ограбление народа Ахметовым и КО и убивание енергетики Украины.
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26.06.2020 20:22
+20
Скоро электричество будет некому покупать, так как любое производство при цене на электричество для предприятий 3.6 грн. кВт = 0.14$ априори не выгодно, в Китае цена для предприятия 0.06$, какой инвестор придет сюда что любо производить при таких ценах, фактически на главный ресурс любого производства, да никто... Зеленых энергетиков нужно гнать нахер, тут нет покупателей на их дорогое электричество... их инвестиции не генерируют новых рабочих мест, их бизнес уничтожает все остальное промпроизводство лишая людей работы!!!
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27.06.2020 11:32
+16
Давай Зеля,продолжай потакать олигархам.Надеюсь,тогда тебя быстрее сметут к е#еням
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26.06.2020 22:20
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Скажите, а с каких пор Укргидроенерго перестало считаться зеленой возобновляемой енергией и не имеет права продавать електроенергию по *зеленому тарифу* так как продает Ахметов из своих китайских панелей и ветраяков? Почему Энергоатом и Укргидроенерго обязано продавать електроенергию *гарантированному покупателю* по 1 копейке!!!! а Ахметов и КО продают по 4-5грн/кВт? Что вы уроды творите? Зачем убиваете гидроенергетику и АЕС? Если вы ставите в пример Европу то к вашему сведению в Европе ГЕС считается зеленой енергетикой на уровне ВЕС и СЕС. Или уже признайте что ничего общего с зелеными технологиями и екологией ваши *зеленые тарифы* не имеют. Идет тупо ограбление народа Ахметовым и КО и убивание енергетики Украины.
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26.06.2020 20:22 Відповісти
Давай Зеля,продолжай потакать олигархам.Надеюсь,тогда тебя быстрее сметут к е#еням
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26.06.2020 22:20 Відповісти
Нацкомиссия одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" в 2 раза для расчетов с "зелеными" - Цензор.НЕТ 9017
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27.06.2020 00:40 Відповісти
Вот интересно получается-сначала создали проблему на ровном месте принятием дебильных антиукраинских и антигосударственных,антиконституционных(ст13) "рознично-рыночных" законов 2018г и вместо того чтобы их отменить,как разрушающие энергетику-основу экономики,идет возня по перекладыванию ответственности за их принятие среди невиновных гос.предприятий(АЭС,ГЭС,ТЭЦ+"гарантированный покупатель)-тянущих на себе всю "черновую работу" по удержанию энергетики на плаву,а вместе с ней и остатков экономики и государства как такового. Выгоду от принятия этих вредительских "законов" получили не имеющие к энергетике никакого отношения рукозадые глисты-паразиты-АО,ООО и пр "Рога с копытами",разрушившие "балансы" и переложившие в свои карманы прибыль атомщиков,тепловиков и гидроэнергетиков. Нам навязывают подмену понятий-самая чистая и дешевая энергия-это атомная и ГЭС. А самая грязная,дорогущая,никогда себя не окупаемая,без гос.поддержки,экологически вредная-это "солнечная" и "ветровая".Само название "альтернативная" атомной и ГЭС-говорит о том что нам навязывают геморрой,вредный,затратный и нерентабельный ,которого нахлебалась Германия,уничтожив свою атомную энергетику.Намучившись с "зеленой" энергетикой и убедившись в том,что большего зла для экономики Германии трудно придумать немцы послали в "пешее эротическое путешествие" "альтернативщиков,и уже получили предложение от США о страительстве АЭС,которые сами своими руками и разрушили.Кстати и прибалты,уничтожив свою Ингулинскую АЭС топят ТЭЦ коровьими кизяками и проклинают своих "зеленых" негодяев. Какой "европейский опыт" еще нужен,чтобы прекратить грабить бюджет ,АЭС,ГЭС и ТЭЦ,потребителей,чтобы выгнать ссаными тряпками "зелено-альтернативных" кровососов-вредителей? Почему им передаются украденные у атомщиков 60 млрд.долл "на развитие"? Почему НКРЕКП вместо защиты гос.предприятий (ГП,АЭС,ГЭС и ТЭЦ) ,вопреки законам рыночной конкуренции и равноправия лоббирует "зеленых" негодяев? Ведь по сути они становятся на сторону преступников,доводящих энергетику до развала? Где Конституционный суд? Где куча структур,призванных пресекать подобные преступления против основ экономики? Почему не запрещена судебная "реформа",по сути диверсия против независимости одной из ветвей власти?. Почему деньги МВФ идут на "поддержание штанов" "зеленых"инвалидов-вместо поддержки реальных гос.энергетиков-АЭС,ГЭС и ТЭЦ? Если стоит цель разрушить энергетику-то лучшего "троянского коня",чем законы 2018г,АО,ооо "Рога и копыта" и "альтернативно-зеленых" негодяев,крышуемых НКРЕКП-трудно придумать.Всем добра.Источник: https://biz.censor.net/n3204679
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27.06.2020 08:37 Відповісти
Скоро электричество будет некому покупать, так как любое производство при цене на электричество для предприятий 3.6 грн. кВт = 0.14$ априори не выгодно, в Китае цена для предприятия 0.06$, какой инвестор придет сюда что любо производить при таких ценах, фактически на главный ресурс любого производства, да никто... Зеленых энергетиков нужно гнать нахер, тут нет покупателей на их дорогое электричество... их инвестиции не генерируют новых рабочих мест, их бизнес уничтожает все остальное промпроизводство лишая людей работы!!!
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27.06.2020 11:32 Відповісти
Или пусть"зеленые" конкурируют с атомщиками на равных условиях-предлагают свою "энергию" по конкурентной цене,на которую найдется покупатель(а дураков у нас нет,покупать то,что у атомщиков в 3 раза дешевле). Но "зеленые" рукозадые деятели знают прекрасно,что их энергия нерентабельна,от слова совсем,и без поддержки государства вся эта затея не стоит выеденного яйца..Но целенаправленно разорять прекрасно работающие гос.энергетические предприятия внедрением "зеленых" паразитов,создавая им тепличные условия за счет остальных участников "рынка"-это "ноу-хау" нашей "рыночной экономики" и прямое вредительство.Есть масса применений солнечной и ветровой генерации в личных подворьях-флаг в руки,никто не против.НО ТАМ ТЫ САМ ОТВЕЧАЕШЬ ЗА СВОЕ РЕШЕНИЕ,а перекладывать ответственность на шею государства может любой недоразвитый "предприниматель",если его заинтересовать материально(коррумпировать).
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27.06.2020 12:04 Відповісти
Сделают курс 30+ , делов то.
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28.06.2020 05:54 Відповісти
Так это и есть задача команды Зе! Уничтожить и порезать на металлолом остатки промышленности! И с этой задачей они за дёшево справляются, всего маленькую кучку людей спонсируя.
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28.06.2020 22:41 Відповісти
***** країні
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27.06.2020 21:23 Відповісти
вы свой меморандум с народом Украины заключили, вам делегировали полномочия представлять интересы граждан всей страны а не кучки жирных клопов, не хотите по хорошему будет по плохому, подпишите новый меморандум - кровью.
Если это национальная комиссия, то какой нации?
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28.06.2020 10:25 Відповісти
о еще один добропорядочный недалекий нарисовался , да клали они на интересы граждан с высокой горы, интересы олигархата (читай кучки юд) прежде всего, покуда не начнете их жмурить ничего не изменится
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29.06.2020 18:32 Відповісти
Да, за энергией из возобновляемых источников-будущее! Её надо всячески развивать и поощрять!
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28.06.2020 19:38 Відповісти
Будущее за источниками сохранения энергии, а не производства её!
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28.06.2020 22:43 Відповісти
Взять кредит чтобы заплатить за зеленый тариф, нормальная схема
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29.06.2020 00:24 Відповісти
Я бы в 1000 раз поднял стоимость земли под этими СЕС и ахмет бы их сам демонтировал
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29.06.2020 00:26 Відповісти

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