Нацкомиссия одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" в 2 раза для расчетов с "зелеными"
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила повышение тарифа на передачу для "НЭК "Укрэнерго" в 2 раза: со 155,4 грн до 327,9 грн за МВт-ч с 1 августа.
Такое решение регулятор принял на заседании в пятницу, 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.
Как сообщалось, предварительно комиссия планировала поднять тариф на передачу почти в 4 раза – до 596,48 грн за МВт-час.
"За эти три дня (после заседания 24 июня, – ред.) мы провели работу и пришли к мнению о снижении тарифа от объявленного почти в 2 раза – до уровня 33 коп. за КВт-час", – отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
По словам члена Нацкомиссии Руслана Кайдаша, для повышения тарифа только в 2 раза были учтены 40% задолженности "Гарантированного покупателя" перед своими контрагентами (генерирующими компаниями), вместо повышения тарифа планируется погашение этих долгов за счет средств международных финансовых организаций.
По словам Кайдаша, "Укрэнерго" ведет переговоры с ЕБРР и ЕИБ о привлечении соответствующих кредитов.
Также было учтено, что часть долгов будет покрыта за счет суммы полученной от платы за доступ к межгосударственному сечению (1,4 млрд грн) и использования акцизного налога с электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников (ВИЭ). Также для поднятия тарифа на передачу только в 2,1 раза планируется изменить ПСО.
"Предлагается учесть новый механизм, который обсуждается, о том, чтобы "Энергоатом" выступал стороной, которая отпускает электроэнергию "Гарантированному покупателю" по 1 коп. и также "Укргидроэнерго" в определенных объемах отпускает по 1 коп., а "Гарантированный покупатель" обеспечивает продажу поставщикам универсальных услуг. По остальным объемам "Энергоатом" выступает как субъект, который продает электроэнергию на свободном рынке, тем самым обеспечивая свою надежную работу", – прокомментировал предложение новой редакции ПСО Кайдаш.
"Мы рассчитываем на то, что максимально будут рассчитаны средства внешнего финансирования оператором системы передачи и Кабмином введено новое гибридное или переходное ПСО, которое даст экономию почти 10 коп., редакцию которого мы предложим сегодня или на следующий рабочий день", – сказал Тарасюк.
Как сообщалось, согласно предварительному проекту решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК "Укрэнерго" с 1 августа 2020 года должен был увеличится со 155,4 грн до 596,48 грн за МВт-ч или почти в четыре раза.
По расчетам потребителей, конечный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий вырастит с 1,5 до 2 грн за кВт-ч.
Напомним, 17 июня глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" более чем в три раза.
10 июня Кабмин подписал меморандум с объединениями предприятий ВИЭ о снижении "зеленого" тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%. Для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Среди положений меморандума обозначен пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии для компенсации по "зеленому" тарифу.
Напомним, что при запуске оптового рынка электроэнергии в 2019 году тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" был определен на уровне 356,4 грн/МВт. Тогда крупные потребители заявили о том, что такой рост тарифа лишает их рентабельности.
В результате, ферросплавная группа компаний Игоря Коломойского через суд заблокировала действие решения НКРЭКУ для предприятий группы. Общая сумма неуплаты составила 420 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Если это национальная комиссия, то какой нации?