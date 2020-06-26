Нацкомиссия одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" в 2 раза для расчетов с "зелеными"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила повышение тарифа на передачу для "НЭК "Укрэнерго" в 2 раза: со 155,4 грн до 327,9 грн за МВт-ч с 1 августа.

Такое решение регулятор принял на заседании в пятницу, 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

Как сообщалось, предварительно комиссия планировала поднять тариф на передачу почти в 4 раза – до 596,48 грн за МВт-час.

"За эти три дня (после заседания 24 июня, – ред.) мы провели работу и пришли к мнению о снижении тарифа от объявленного почти в 2 раза – до уровня 33 коп. за КВт-час", – отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По словам члена Нацкомиссии Руслана Кайдаша, для повышения тарифа только в 2 раза были учтены 40% задолженности "Гарантированного покупателя" перед своими контрагентами (генерирующими компаниями), вместо повышения тарифа планируется погашение этих долгов за счет средств международных финансовых организаций.

По словам Кайдаша, "Укрэнерго" ведет переговоры с ЕБРР и ЕИБ о привлечении соответствующих кредитов.

Также было учтено, что часть долгов будет покрыта за счет суммы полученной от платы за доступ к межгосударственному сечению (1,4 млрд грн) и использования акцизного налога с электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников (ВИЭ). Также для поднятия тарифа на передачу только в 2,1 раза планируется изменить ПСО.

"Предлагается учесть новый механизм, который обсуждается, о том, чтобы "Энергоатом" выступал стороной, которая отпускает электроэнергию "Гарантированному покупателю" по 1 коп. и также "Укргидроэнерго" в определенных объемах отпускает по 1 коп., а "Гарантированный покупатель" обеспечивает продажу поставщикам универсальных услуг. По остальным объемам "Энергоатом" выступает как субъект, который продает электроэнергию на свободном рынке, тем самым обеспечивая свою надежную работу", – прокомментировал предложение новой редакции ПСО Кайдаш.

"Мы рассчитываем на то, что максимально будут рассчитаны средства внешнего финансирования оператором системы передачи и Кабмином введено новое гибридное или переходное ПСО, которое даст экономию почти 10 коп., редакцию которого мы предложим сегодня или на следующий рабочий день", – сказал Тарасюк.

Как сообщалось, согласно предварительному проекту решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК "Укрэнерго" с 1 августа 2020 года должен был увеличится со 155,4 грн до 596,48 грн за МВт-ч или почти в четыре раза.

По расчетам потребителей, конечный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий вырастит с 1,5 до 2 грн за кВт-ч.

Напомним, 17 июня глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" более чем в три раза.

10 июня Кабмин подписал меморандум с объединениями предприятий ВИЭ о снижении "зеленого" тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%. Для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Среди положений меморандума обозначен пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии для компенсации по "зеленому" тарифу.

Напомним, что при запуске оптового рынка электроэнергии в 2019 году тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" был определен на уровне 356,4 грн/МВт. Тогда крупные потребители заявили о том, что такой рост тарифа лишает их рентабельности.

В результате, ферросплавная группа компаний Игоря Коломойского через суд заблокировала действие решения НКРЭКУ для предприятий группы. Общая сумма неуплаты составила 420 млн грн.