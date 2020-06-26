Альтернативы приватизации ОПЗ нет, – глава компании-поставщика завода
У приватизации ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) нет альтернатив, поскольку к ней побуждают не только обязательства Украины перед МВФ, но и логика существования и развития предприятия.
Об этом заявил гендиректор и управляющий партнер компании "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) Александр Горбуненко в своей авторской колонке.
АГТ является поставщиком природного газа на ОПЗ по давальческим схемам.
"Альтернативы приватизации ОПЗ нет. К ней побуждают не только обязательства Украины перед МВФ, планы Кабинета министров и Фонда госимущества, но еще и элементарная логика. Затягивание с продажей завода к 2016 году породило коррупцию и ввергло предприятие в долги. Частная компания АГТ работает с заводом как давалец только потому, что государство не обеспечило его стабильную работу", – пишет Горбуненко.
Руководитель АГТ уверен, что приватизировать ОПЗ необходимо так, чтобы от этого выиграли три стороны - государство, предприятие с его трудовым коллективом и инвестор.
При этом для получения государством наибольшей прибыли от приватизации Одесский припортовый завод следует разделить на различные направления бизнеса, а не продавать имущественный комплекс целиком.
"Ведь ОПЗ представляет собой своеобразный хаб, не территории которого свою деятельность осуществляют 5-6 потенциально независимых друг от друга бизнесов. Один из них – это перевалка аммиака, который поступает по трубопроводу из Тольятти. Он находится на балансе государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак". Однако емкости для хранения аммиака и терминал по его перевалке являются собственностью ОПЗ.
Еще один вид бизнеса – логистический. На территории завода находится огромный железнодорожный цех с десятками тепловозов и парком из более чем 500 вагонов, которые используются для перевозки жидких и сыпучих грузов. Третий бизнес – это производство аммиака. Четвертый – это выпуск карбамида. Пятый вид бизнеса – это один из крупнейших на юге Украины тепличный комплекс по выращиванию огурцов и помидоров, так называемый "зеленый цех", – пишет Горбуненко.
Гендиректор АГТ добавляет, что в рамках будущей приватизации необходимо обеспечить социальные гарантии для персонала завода, а также должно быть учтено мнение профсоюзной организации.
ПАО "Одесский припортовый завод" находится под управлением Фонда государственного имущества и входит в программу большой приватизации, которая возобновится после стабилизации макроэкономической ситуации.
Будь ласка, зачекайте...
////////////////////////////////////////////////////////// Про "логику" можно поподробнее ? . Все "долги" гос.предприятий-созданы искусственно паразитическими прокладками АО,ООО и пр "Рогами с копытами",которые с 1991 г паразитируют на госсобственности и перепродавая созданное гос.предприятиями, присваивают созданную ими прибавочную стоимость ,т.е "харчуются" за счет них,доводя последние до банкротства по отлаженной схеме,а "наб.советы" за разрухой -им в этом способствуют. "Договорняк" налицо.. Деятельность этих паразитических кампаний не только антиконституционна(ст.13),но и преступна,т.к совершается особоопасное преступление против стратегического государственного предприятия-наполнителя бюджета и это преступление не имеет срока давности,впрочем как и невыполнение "условий приватизации",и тягчайшие преступления против экономики страны. Надо все законы приводить в соответствие с Конституцией Украины,и все "законы" ей противоречащие-пачками отменять (а таких до 90%). Поэтому на гнилой правовой базе и "договорняках" суперприбыльное гос.предприяпие - ОПЗ доводится до банкротства по отработанным схемам,а раз молчат многочисленные контролирующие структуры-значит они действуют сообща.Все "реформы" надо отменять-как наносящие вред государству,обществу и экономике с вычетом со всех причастных нанесенного ущерба.Объявить 10 летний мораторий на "реформаторский зуд" и запускать реальную экономику,используя внутренние резервы. Всем добра.