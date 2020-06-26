Зеленский пообещал уволить задержанного на взятке главу областной администрации

Президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом президент сообщил во время рабочей поездки в Херсонскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным", – сказал Зеленский.

В то же время на сайте главы государства указ об увольнении Балоня пока отсутствует, хотя накануне Кабмин согласовал его на своем заседании днем.

Как сообщалось, уже вечером четверга НАБУ и СБУ заявили о задержании председателя одной из областных госадминистраций и должностного лица этой же ОГА при получении части взятки на сумму 1,8 млн грн. НАБУ не называет имен задержанных, но по данным ЦензорНет, это глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года.

По данным ZN.ua, Балонь – человек Сергея Трегубенко, влияние которого через Сергея Трофимова, заместителя главы ОПУ, на кадровые расстановки в регионах все также велико, как и год назад.

В свое время именно Трегубенко неформально отвечал за президентские и парламентские выборы Зе!Команды в Херсонской области, где родной брат Трегубенко был прокурором области, назначенным ещё при Юрии Луценко, а Балонь был замом главы ОГА.