"Укрсиббанк" проиграл судебный спор с Налоговой на 1,7 миллиарда

Второй апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрсиббанка" и оставил без изменений решение Харьковского окружного админсуда, которым банку было отказано в удовлетворении иска к Офису крупных налогоплательщиков ГНС об отмене налогового уведомления-решения, которым была уменьшена сумма отрицательного значения объекта обложения налогом на прибыль в размере 1,7 млрд грн.

Соответствующее решение суд вынес 9 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции, что налоговики, принимая оспариваемое налоговое уведомление-решение от 1 декабря 2016 года, действовали "в пределах полномочий, в порядке и способом, предусмотренными действующим законодательством".

Согласно судебным материалам, спор между "Укрсиббанком" и ГФС возник после проведенной налоговиками проверки в 2015 году по результатам работы банка в 2013-2014 годах.

По данным налоговиков, тогда было выявлено занижение банком доходов в налоговом учете от торговли и переоценки иностранной валюты (в том числе переоценки страховых резервов под кредиты), занижение доходов при уступке прав требования, завышение суммы отрицательного значения объекта налогообложения тому подобное.

Читайте также: "Укрсиббанк" получил 2,6 миллиарда чистой прибыли

В контексте уступке прав требования Харьковский окружной админсуд в своем решении указал, что нормы гражданского законодательства и законодательства о рынках финансовых услуг, которые квалифицируют факторинг для целей финансового регулирования, не могут применяться для целей определения налоговых последствий, поскольку в данном случае спорные правоотношения урегулированы нормами налогового законодательства.

Отметим, что дело рассматривается в судах по второму кругу – в июле 2019 года Верховный Суд направил его на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.