Заместитель главы Нацбанка Чурий планирует остаться на должности еще на 7 лет

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий намерен продлить свои полномочия в должности замглавы НБУ еще на семь лет.

Об этом свидетельствует поданная им 24 июня декларация Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чурий был назначен на указанную должность 1 июня 2015 года на пятилетний срок.

Как сообщалось, в мае 2020 года глава НБУ Яков Смолий сообщил о своем намерении рекомендовать Совету Нацбанка продолжить полномочия Чурия.

"Последовательное обеспечение политики плавающего, рыночного обменного курса гривни, подготовка закона "О валюте и валютных операциях", который провел долгожданную масштабную либерализацию, открытие украинского рынка государственных ценных бумаг для иностранных инвесторов благодаря налаживанию сотрудничества с международным депозитарием Clearstream - все это его заслуга, как и то, что мы выходим с хорошими показателями, в частности с высоким уровнем международных резервов, из кризиса", - пояснил Смолий.