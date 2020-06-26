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Нацбанк скупил за неделю $425 миллионов

Нацбанк скупил за неделю $425 миллионов

Национальный банк Украины в период с 22 по 26 июня купил на межбанковском валютном рынке $424,5 млн, что в 3,9 раза больше, чем неделей ранее ($110 млн).

Согласно данным НБУ, на минувшей неделе Нацбанк только покупал валюту и провел все интервенции по единому курсу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $3,72 млрд, а продал – $2,79 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 15 по 19 июня купил на межбанковском валютном рынке $110 млн, что в 2,75 раза больше, чем неделей ранее ($40 млн).

За неделю с 9 по 12 июня Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $40 млн, тогда как с 1 по 5 июня купил $410,7 млн. В период с 25 по 29 мая НБУ купил на межбанковском валютном рынке $72 млн, а с 18 по 22 мая – $228 млн.

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Топ коментарі
+3
нацбанк печатает облигации продает их и радуется

а зеледрочерам потом отдавать
так зе мало они решили напечать 20 миллиардов
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27.06.2020 00:20
+1
Там что то знают
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26.06.2020 18:03
+1
Я рад за них...
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26.06.2020 21:59
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Там что то знают
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26.06.2020 18:03 Відповісти
С начала года приобрели $3,72 млрд, а продали - $2,79 млрд...
Да, шото не так.
А давай так: они будут следить за вами, а я за ними.
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26.06.2020 20:06 Відповісти
Кто на ком стоял ? (c)
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27.06.2020 06:56 Відповісти
Я рад за них...
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26.06.2020 21:59 Відповісти
нацбанк печатает облигации продает их и радуется

а зеледрочерам потом отдавать
так зе мало они решили напечать 20 миллиардов
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27.06.2020 00:20 Відповісти
кстати я ошибся оказывается хотят 200 миллиардов напечатать
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28.06.2020 18:07 Відповісти
а кто круче, Нацбанк или Драгонкэпитал? у кого ресурсов больше? что по этому поводу скажет Фурса? хм.. давайте тогда два-три-четыре Нацбанка сделаем, пусть играют от стороны Государства )
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27.06.2020 03:04 Відповісти
молодцы, занизили доллар, убили экспорт, люди последние заначки отдают на жратву по ценам как в Европе.
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28.06.2020 21:34 Відповісти
раз нацбанк покупает ; пойду и я куплю...
они знают что потом вытворят
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29.06.2020 22:13 Відповісти
ну хз зачем нам вообще этот нацбанк и монетарная политика, толпы народу гоняют воздух и получают бешеные \бюджетные, на зарплату, в том числе\ бабки при том, что валюта страны-оккупанта до сих пор свободно конвертируемая, границы открыты, да и чеканка монет убогая. перешли бы тупо на баксы\евро, запретили бы оборот деревянного что ли... и считать станет легче и на*бывать народ типа "долг снизился в одной валюте, но вырос в другой", + на различных "кредитах" станет сложнее...
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29.06.2020 22:42 Відповісти

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