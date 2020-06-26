Нацбанк скупил за неделю $425 миллионов

Национальный банк Украины в период с 22 по 26 июня купил на межбанковском валютном рынке $424,5 млн, что в 3,9 раза больше, чем неделей ранее ($110 млн).

Согласно данным НБУ, на минувшей неделе Нацбанк только покупал валюту и провел все интервенции по единому курсу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $3,72 млрд, а продал – $2,79 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 15 по 19 июня купил на межбанковском валютном рынке $110 млн, что в 2,75 раза больше, чем неделей ранее ($40 млн).

За неделю с 9 по 12 июня Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $40 млн, тогда как с 1 по 5 июня купил $410,7 млн. В период с 25 по 29 мая НБУ купил на межбанковском валютном рынке $72 млн, а с 18 по 22 мая – $228 млн.