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Астана (4) авіасполучення (2471)

Air Astana возобновит полеты в Украину с 4 июля

Air Astana возобновит полеты в Украину с 4 июля

Авиакомпания Air Astana с 4 июля возобновляет международные рейсы из Алматы в Киев.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Рейсы Киев-Алматы будут выполняться по средам, субботам и воскресеньям, вылет из Киева в 22:05, время в пути 4:50. Рейсы в обратном направлении также будут выполняться по средам, субботам и воскресеньям, вылет из Алматы в 18:50, а время в пути - 5:15. Перелеты будут осуществляться на Airbus A320/

В авиакомпании сообщили, что уже доступны стыковки по возобновленным международным рейсам в Сеул, а также по направлениям в города Казахстана.

Также в Air Astana подчеркнули, что все пассажиры, прибывающие из Украины в Казахстан, должны пройти термометрию и анкетирование. Кроме того, пассажиры должны иметь справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения границы.

"При отсутствии справки необходимо сдать ПЦР тест в Казахстане в течении 48 часов", - добавили в авиакомпании.

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