Степанов не смог выбрать нового главу Службы здоровья со второй попытки

Министр здравоохранения Максим Степанов не определился с кандидатурой на должность председателя Национальной Службы здоровья Украины по результатам повторного отбора на эту должность.

Об этом Степанов заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"На сегодня мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, не определена кандидатура на председателя НСЗУ. Велика вероятность, что будет объявлен дополнительный отбор. Соответственно, после этого будет определен победитель", – сказал министр.

По словам Степанова, полноценного конкурса на должность главы НСЗУ не будет из-за коронавируса. Поэтому сейчас возможно только проведение отбора на должность путем подписания контракта с победителем на время карантина.

Как сообщалось, 22 мая Кабинет министров объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Документы от претендентов принимались до 25 мая. Максим Степанов провел интервью с кандидатами на должность еще 2 июня.

При этом при проведении повторного конкурса требования к кандидатам были изменены, лишив возможности принимать в нем участие представителей НСЗУ, которые по итогам предыдущего отбора заняли три первых места.

20 мая Степанов провел собеседования с ними, после чего заявил, что по итогам конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья победитель не был определен.