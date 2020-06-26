Нацбанк начнет принимать жалобы на работу ломбардов и страховых компаний с 1 июля
Национальный банк с 1 июля становится регулятором небанковских финансовых учреждений, в связи с чем начнет принимать жалобы граждан на их работу.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.
"Мы начинаем принимать и обрабатывать обращения граждан о работе финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов. Клиентам финансовых учреждений в случае нарушения их прав в первую очередь следует обращаться с письменной жалобой на имя руководителя соответствующего финансового учреждения. Если финучреждение не реагирует даже после жалобы, следует обращаться в Национальный банк", – сказано в сообщении.
В НБУ рекомендуют направлять обращения на электронную почту [email protected] или через контакт-центр 0800505240. В ближайшее время появится возможность подать обращение сразу на вебсайте НБУ.
Также можно направить письмо вместе с сопровождающими документами по адресу: 01601, г.. Киев, ул. Институтская, 9.
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Ответ на стандартное обращение предоставляется в течение 30 дней. В то же время, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, ответ предоставляется в течение 15 дней. В отдельных сложных случаях срок рассмотрения может быть продлен до 45 дней.
В обращении к НБУ потребитель должен предоставлять ту же информацию, которую ранее требовала Нацкомфинуслуг. В обращении нужно указать фамилию, имя и отчество, место проживания и электронную почту. Необходимо рассказать суть затронутого вопроса, вашего предложения или жалобы, а также указать, какого финансового учреждения касается обращения.
Национальный банк отмечает, что не рассматривает анонимные обращения без имени автора и указания места его проживания. Вопросы, которые вне компетенции регулятора, НБУ пересылает в соответствующий государственный орган и обязательно сообщает об этом человеке. Если гражданин не указал достаточно информации, обращение будет возвращено. Также не рассматривается повторное обращение по тому же вопросу, если он был решено после первого обращения.
Будь ласка, зачекайте...