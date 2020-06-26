Нацбанк начнет принимать жалобы на работу ломбардов и страховых компаний с 1 июля

Национальный банк с 1 июля становится регулятором небанковских финансовых учреждений, в связи с чем начнет принимать жалобы граждан на их работу.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Мы начинаем принимать и обрабатывать обращения граждан о работе финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов. Клиентам финансовых учреждений в случае нарушения их прав в первую очередь следует обращаться с письменной жалобой на имя руководителя соответствующего финансового учреждения. Если финучреждение не реагирует даже после жалобы, следует обращаться в Национальный банк", – сказано в сообщении.

В НБУ рекомендуют направлять обращения на электронную почту [email protected] или через контакт-центр 0800505240. В ближайшее время появится возможность подать обращение сразу на вебсайте НБУ.

Также можно направить письмо вместе с сопровождающими документами по адресу: 01601, г.. Киев, ул. Институтская, 9.

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Ответ на стандартное обращение предоставляется в течение 30 дней. В то же время, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, ответ предоставляется в течение 15 дней. В отдельных сложных случаях срок рассмотрения может быть продлен до 45 дней.

В обращении к НБУ потребитель должен предоставлять ту же информацию, которую ранее требовала Нацкомфинуслуг. В обращении нужно указать фамилию, имя и отчество, место проживания и электронную почту. Необходимо рассказать суть затронутого вопроса, вашего предложения или жалобы, а также указать, какого финансового учреждения касается обращения.

Национальный банк отмечает, что не рассматривает анонимные обращения без имени автора и указания места его проживания. Вопросы, которые вне компетенции регулятора, НБУ пересылает в соответствующий государственный орган и обязательно сообщает об этом человеке. Если гражданин не указал достаточно информации, обращение будет возвращено. Также не рассматривается повторное обращение по тому же вопросу, если он был решено после первого обращения.