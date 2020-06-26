Авиатрафик в украинском небе полностью восстановится только через 3 года, – "Украэрорух"

В результате пандемии коронавируса и временного прекращения авиасообщения в конце этого года трафик в украинском небе составит 50% от трафика по состоянию на конец 2019 года, а полностью восстановится не ранее конца 2022 года.

Об этом руководитель Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") Андрей Ярмак написал в колонке для НВ, передает БизнесЦензор.

"В результате введенных правительством карантинных ограничений падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение второй половины марта-начале июня 2020 года составило около 95% с негативными пиками до 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметил Ярмак.

По его словам, прогноз восстановления объемов полетов до конца 2020 года для Украины составляет 50% от трафика 2019 года, а полное восстановление показателей 2019 года ожидается не ранее конца 2022 года.

Напомним, в Украине с 15 июня возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение, прекращено из-за эпидемии коронавируса. Восстановление внутреннего авиационного сообщения состоялось 5 июня.

Правительство с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.