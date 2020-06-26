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Крупнейшие сети АЗС приостановили повышение цен на автогаз

Крупнейшие сети АЗС приостановили повышение цен на автогаз

Рост розничных цен сжиженного газа на АЗС, начавшийся еще в начале мая, прекратился, а 25-26 июня отдельные операторы даже снизили цены на 10-20 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, за прошедшую неделю с 19 по 26 июня средняя цена автогаза на АЗС практически не изменилась и остается на уровне 11,40 грн/л.

Этому способствовало изменение ситуации на оптовом рынке: еще в середине предыдущей недели (18 июня) оптовые цены на автогаз на ГНС перешли к снижению. С 17 по 26 июня средняя оптовая цена автогаза уменьшилась на 1000 грн – до 17 400 грн за тонну.

В итоге 26 июня одна из крупнейших розничных сетей WOG снизила цены на 10-20 копеек за литр в зависимости от региона.

Снижение цен также зафиксировано в сети Mango, которая накануне в столичном регионе снизила их на 20 копеек за литр.

Как сообщалось, в течение семи недель (с начала мая по 19 июня) розничные цены автогаза непрерывно росли. За этот период средняя цена повысилась на 38% (на 3,20 грн/л) – с 8,20 до 11,40 грн/л. Соотношение цены автогаза к стоимости бензина А-95 за этот период повысилось с 37,6% до 51,9%.

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