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Минобороны купило китайских батарей для военных раций на 52 миллиона

Минобороны купило китайских батарей для военных раций на 52 миллиона

Министерство обороны 19 мая по результатам тендера заказало ООО "Доля и Ко. ЛТД" батареи для раций на 52,02 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до июля компания поставит 800 аккумуляторных батарей DOLYA IFM12-120E2, 12A, 12.8 B LiFePo4 производства фирмы "Shenzhen O'CELL Technology Co., Ltd" (Китай) для переносных радиостанций транкинговой связи "Лыбидь" по 4 600 грн за штуку.

Также фирма поставит военным 24 927 батарей APLI 4493C31 LiIon 3100 мА/ч 7,4 В с функцией IMPRES производства фирмы "Shenzhen GPComm Technology Ltd." (Китай) для портативных радиостанций транкинговой связи Motorola серии DP4000 по 1 939 грн.

Как отмечает издание, в сентябре 2019 года Минобороны заказывало их этой фирме немного дешевле – по 4500 грн и 1850 грн соответственно. В июле 2019 года батареи APLI4493C31 также стоили по 1850 грн, в в марте 2019 года – по 1950 грн, что немного дороже нынешней цены.

Фирма получила подряд без конкуренции, поскольку больше никто не пришел на торги. Поэтому цена сделки равна ожидаемой стоимости закупки, а формальная экономия является нулевой.

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Ранее ООО "МКТ-Комьюникейшн" пожаловалось в АМКУ на дискриминационные требования.

Жалобщик заявил, что не может предложить батареи IFM12-120E2 производства компании "Drypower" (Австрия), потому что они имеют вес 1,65 кг и диапазон рабочих температур -10°C + 60°C, а тендерная документация требует больший вес – 1,9 кг (+/-0,2 кг) и более широкий диапазон рабочих температур – от -20°C до +60°C. Также фирма утверждала, что не может предоставить таможенную декларацию на образцы, потому что получила их отправкой стоимостью менее 150 евро.

Кроме того, жалобщик заявил, что функция IMPRES – эксклюзивная технология "Motorola", поэтому для ручных раций можно предложить только батареи PMNN4493A производства "Motorola". При этом сама "Доля и Ко. ЛТД" в конце концов будет поставлять продукцию не "Motorola", а китайскую под брендом APLI, но, по документам, с функцией IMPRES.

Админколегия оставила жалобу без рассмотрения, поскольку она была подана слишком поздно.

Столичная "Доля и Ко. ЛТД" зарегистрирована на киевлян Андрея и Ларису Татаринцевых. Всего эта компания получила государственных подрядов на 1,07 млрд грн, преимущественно у Минобороны.

НАБУ подозревало должностных лиц Минобороны, Главного управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ, Нацгвардии и Администрации ГНСУ в сговоре с "Доля и Ко. ЛТД", что привело к нанесению ущерба государству на 300 млн грн. В марте 2019 года бюро закрыло это дело, потому что в ноябре 2017 года военная прокуратура закрыла связанное с ним дело из-за отсутствия состава преступления. Однако в январе 2020 года Высший антикорсуд отменил постановление о закрытии дела НАБУ из-за преждевременности и необоснованности.

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